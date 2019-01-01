Евгения Пастухова журналист Партия «Российский объединённый трудовой фронт» выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное отделение партии «Российский объединённый трудовой фронт» на конференции 29 июня выдвинуло на выборы губернатора своего кандидата. Им стал член партии Андрей Михеев.





Ранее выдвинулись пять кандидатов. Первым стал врио главы региона Дмитрий Махонин. В тот же день «Патриоты России» выдвинули бывшего директора ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгения Козлова. «Справедливая Россия» сделала ставку на владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина. КПРФ будет представлять Ксения Айтакова, а от ЛДПР выдвинут Олег Постников.





Напомним, что 11 июня на пленарном заседании краевого парламента депутаты приняли постановление Заксобрания о назначении досрочных выборов губернатора Пермского края.









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