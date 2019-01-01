Евгения Пастухова журналист С 1 июля в Прикамье могут возобновить работу летние кафе, детские сады и торговые центры Но только в том случае, если до этого времени не будет резких вспышек заболевания коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Алёна Ужегова

Как стало известно «Новому компаньону», на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сегодня, 26 июня, было принято решение об открытии с 1 июля детских садов, торговых центров площадью до 800 кв. м. и летних кафе. Источник в оперштабе подтвердил эту информацию. Однако решение принято предварительно, при условии, что до 30 июня в регионе не будет резких вспышек заболевания. Кроме того, с 1 июля могут увеличить часы продажи алкоголя, вернув привычное время (с 08:00 до 23:00). Также с 6 июля возможно возобновление работы бассейнов и фитнес-центров.

Напомним, за последние три дня индекс распространения коронавируса неуклонно снижался. Во вторник, 23 июня, он составлял 1,08, вчера — 1,06, сегодня — 1,03.

На заседании краевого правительства 25 июня было озвучено, что от имени губернатора подготовлено письмо в адрес Роспотребнадзора РФ с предложениями по изменению коэффициентов перехода Пермского края на следующий этап снятия ограничений. По словам главы минздрава края Оксаны Мелеховой, регион «имеет все предпосылки и все данные для этого перехода».

Ранее с просьбой открыть летние кафе к врио главе региона Дмитрию Махонину обратились рестораторы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.