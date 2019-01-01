Мария Сыропятова Есть хочется Если рестораны не откроют в ближайшее время, осенью рынок может покинуть половина его участников Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские рестораторы требуют разрешить им работу. Они намерены направить врио губернатора Дмитрию Махонину соответствующее обращение. При этом летние веранды уже не спасут экономическую ситуацию: нужно открывать основные залы. Если этого не случится в начале июля, в ближайшие месяцы могут закрыться до половины всех кафе и ресторанов.

Действующие ограничения на работу малого и среднего бизнеса владельцы кафе и ресторанов считают неравномерными и нелогичными.

Олег Ощепков, ресторатор (кафе «Улитка», «Маркс», Happy, «Вехотка»):

— Любое расположенное на улице кафе безопасней по сравнению с десятком бытовых ситуаций, в которые ежедневно попадают люди — от очередей на кассах в продуктовых магазинах до общественного транспорта. Получаются двойные стандарты. До пандемии наши кафе и рестораны были готовы к санитарным требованиям лучше, чем любые другие отрасли. Поскольку мы работаем с продуктами, то все поверхности у нас моются несколько раз в день, а у каждого сотрудника есть санитарная книжка. Готовы взять на себя и повышенные обязательства.

При этом, помочь ресторанному бизнесу может только скорейшее открытие основных залов. Доставка не покрывает расходы на аренду, а убытки от простоя заведений постоянно растут. К открытию летних кафе, которое сейчас прорабатывается оперштабом, рестораторы также относятся скептически.

Николай Канищев, ресторатор (MaiTai, Curtiss, Speakeasy, ресторан RobRoy и кафе «Лапшичная»):

— Открытие летних кафе нас не спасёт, нужно, чтобы были открыты основные залы. Пусть даже с ограничениями. Нам необходима загрузка не менее 60%. Это позволит вывести большую часть сотрудников на работу, платить им зарплату, а также оплачивать аренду помещений.

Предприниматели отмечают, что в Москве, где за последнюю неделю суточное число заболевших колебалось от 968 до 1136, уже больше недели в ограниченном режиме работают летние кафе, библиотеки, музеи, выставочные залы и зоопарки. А с сегодняшнего дня (с 23 июня) открылись рестораны и кафе, а также фитнес-клубы и бассейны. Такая же история в Нижегородской области (от 216 до 233 заболевших на прошлой неделе) и в Свердловской области (от 182 до 254). В Пермском крае ограничения на работу этих заведений сохраняются, несмотря на значительно меньшее суточное число заболевших в регионе (за последнюю неделю оно колебалось с 64 до 68).

Напомним, что согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора для перехода ко второму этапу снятия ограничений нужно, чтобы коэффициент распространения инфекции был не более 0,8, к третьему — ниже 0,5. В Пермском крае в последние недели коэффициент колебался в районе 1. Рестораны открывают на третьем этапе. Кроме того, есть требования по числу проводимых за сутки тестов на COVID-19 (на втором этапе — 90 или больше на 100 тыс. человек, на третьем — 110 или выше), а также обязательное условие о том, что свыше половины коёк, развёрнутых для лечения вируса в больницах, должны быть свободны. Последний показатель в регионе в последнее время не превышал 47,8%.

Предприниматели отмечают, что подобная шкала для снятия ограничений провоцирует парадоксальные ситуации. По этой методике получается, что в регионах с большим количеством заболевших в день, вероятность снятия ограничений выше, чем в тех, где их в разы меньше.

Есть два варианта выполнения требования по коэффициенту в 0,5, рассуждает директор ресторанной группы «ФоРест» Вадим Яхнин. Первый — если число заболевших снизится до единичных значений, то есть менее 10. Второй — если в Пермский край массово приедут условные заражённые вахтовики, которые спровоцируют резкий всплеск числа заболевших, а потом ситуация вернётся к привычным значениям. Таким образом мы получим резкий спад и желанные 0,5.

Вадим Яхнин, директор ресторанной группы «ФоРест»:

— При естественном развитии событий такого не произойдёт. При выходе на плато должно фиксироваться примерно равное количество заболевших в день, а, значит, коэффициент должен быть примерно равен единице. Потом идёт постепенное снижение на два-три случая, но не каждый день и, значит, 0,8 мы не получим. В этой ситуации коэффициент 0,5 недостижим. Достижение 0,8 более реально, но на пару дней, не на четыре. Как раз в Пермском крае он фиксировался два дня подряд. Правда, из-за несоответствия по показателю процента свободных коек ограничения по второму этапу так и не были сняты. Получается, что недоработал краевой минздрав, не развернул нужного количества коек. Почему нельзя развернуть дополнительные койки, как это делают в Москве или Санкт-Петербурге? Почему экономика региона должна расплачиваться рабочими местами и банкротствами?

Он говорит, что второй этап снятия ограничений такими темпами стартует только осенью, а третий — и вовсе под Новый год, после окончательной победы над вирусом. Всё это неминуемо приведёт к банкротствам и увольнениям.

Рестораторы, со своей стороны, даже готовы участвовать в разработке дополнительных мер безопасности. Главное, чтобы их выполнение было реалистичным. «Если дополнительные меры разработают люди далёкие от бизнеса, то мы работать не сможем, — говорит Олег Ощепков. — Важно, чтобы нас выслушали, тогда есть шанс, что мы сможем донести то, как сейчас обстоят дела».

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