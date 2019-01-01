Власти Прикамья попросят Роспотребнадзор РФ снять ограничения из-за коронавируса раньше срока Для перехода ко второму этапу снятия режима требуется, чтобы коэффициент заражаемости коронавирусом был меньше 0,8 Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Сегодня, 25 июня, на заседании правительства Пермского края министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что коэффициент заражаемости коронавирусом на 25 июня составляет 1,06.

«Это связано с монотонностью, с которой распространяется коронавирус по территории края. При этом отмечу, что у нас охват тестирования при рекомендуемом 70 на 100 тыс. жителей сейчас составляет 150 на 100 тыс. жителей. Это говорит о достаточно широком охвате тестирования», — отметила министр.

Каждому 17-му гражданину Пермского края проведена лабораторная диагностика, а каждому 12-му жителю при подозрении на коронавирус с признаками ОРВИ или пневмонии проведена компьютерная томография.

«Своевременность принятия определённых мероприятий привела к тому, что Пермский край имел слишком низкую стартовую базу заболеваемости на протяжении всего периода, и мы не поднимались среди регионов по заболеваемости выше 72-го—73-го рангового места. На 25 июня показатель заболеваемости жителей Пермского края составляет 131,4 на 100 тыс. населения при среднем российском 403,6 случая на 100 тыс. населения. В Пермском крае показатель в 3,2 раза ниже, чем среднем по России. Низкий уровень распространения коронавируса доказывает и невысокий показатель суточной заболеваемости. У нас среднесуточная заболеваемость в 14 раз ниже, чем в Москве, и в два раза ниже, чем в Свердловской области», — подчеркнула Оксана Мелехова..

При этом для перехода ко второму этапу снятия режима требуется, чтобы коэффициент заражаемости коронавирусом был меньше 0,8, а в Прикамье он составляет 1,06. Поэтому от имени губернатора подготовлено письмо в адрес Роспотребнадзора РФ с предложениями по изменению коэффициентов перехода Пермского края на следующий этап. Это сделано, потому что, по словам главы минздрава края, регион «имеет все предпосылки и все данные для этого перехода».

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