Пермские кинотеатры, бассейны и фитнес-центры приостановят работу Оперштаб по коронавирусу принял решение также по возможности перевести чиновников на удалённую работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Вечером 25 марта оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Пермском крае принял очередные меры безопасности.

Напомним, ранее были закрыты концертные залы, детские клубы, муниципальные бассейны, ночные клубы, театры и библиотеки. Также был установлен запрет на мероприятия свыше 50 участников. При этом кинотеатры и спортзалы не сразу прислушались к рекомендации ограничить работу и продолжили продавать билеты. Работали также частные бассейны.

Решением от 25 марта приостановлена работа кинотеатров, бассейны, фитнес-центров, санаторно-курортных учреждений, иные развлекательных и досуговых заведений, помимо этого вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

Кроме того, врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин призвал членов правительства и глав муниципальных образований рассмотреть возможность перевода части государственных и муниципальных служащих на удалённую работу.

Напомним, в России порядка 600 человек заражены коронавирусом, пять из них проживают в Пермском крае. Президент РФ Владимир Путин уже перенёс дату голосования по поправкам в Конституцию РФ, ввёл нерабочую неделю и дополнительные социальные пособия, заморозил ряд взносов для бизнеса.