Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае выявлены ещё два инфицированных коронавирусом Общее число заражённых достигло пяти человек Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае положительные анализы на наличие коронавируса подтверждены у двух человек. Эту информацию распространил оперштаб по предотвращению распространения коронавируса.

Таким образом, общее число инфицированных в Прикамье достигло пяти человек.

Кроме того, за последние сутки по всей России зафиксирован рекордный всплеск новых подтверждений — 163 положительные пробы. Всего по стране диагноз коронавирусная инфекция относится к 658 пациентам.

При этом число выздоровевших составило 29 человек (+7 за сутки).

Напомним, по данным краевого минздрава, на утро 25 марта на домашнем карантине находятся 2521 человек (+605 относительно 24 марта). В основном это те, кто вернулся из заграничных поездок или контактировал с людьми, у которых есть внешние признаки коронавирусной инфекции, но без подтверждения.

Ещё 39 человек (+7) находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции).

Отметим, что, по словам регионального министра здравоохранения Оксаны Мелеховой, на сегодняшний день заражённых коронавирусом готовы принимать МСЧ №1 и краевая инфекционная больница. Если потребуется, то к ним добавят специально подготовленные отделения 6-й и 7-й горбольниц.

У тех, кто приехал из-за границы, анализы берут только в лаборатории Роспотребнадзора на ул. Лебедева, 26. У остальных анализы принимают в центре «АнтиСПИД» и в краевой инфекционной больнице. При этом просто прийти туда и сдать анализы нельзя, это делается только после направления от медучреждений первого звена (поликлиник).