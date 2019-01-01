Дмитрий Енцов журналист За сутки на домашний карантин отправлены ещё 605 жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации на утро 25 марта, в Пермском крае на домашнем карантине находятся 2521 человек (+605 относительно 24 марта). В основном это те, кто вернулся из заграничных поездок или контактировал с людьми, у которых есть внешние признаки коронавирусной инфекции, но без подтверждения.

Ещё 39 человек (+7) находятся в больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей (у них взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции).

Новых случаев заражения на территории региона за сутки не зафиксировано, то есть за всё время официальный диагноз подтверждён у трёх человек.

Отметим, что, по словам регионального министра здравоохранения Оксаны Мелеховой, на сегодняшний день заражённых коронавирусом готовы принимать МСЧ №1 и краевая инфекционная больница. Если потребуется, то к ним добавят специально подготовленные отделения 6-й и 7-й горбольниц.

У тех, кто приехал из-за границы, анализы берут только в лаборатории Роспотребнадзора на ул. Лебедева, 26. У остальных анализы принимают в центре «АнтиСПИД» и в краевой инфекционной больнице. При этом просто прийти туда и сдать анализы нельзя, это делается только после направления от медучреждений первого звена (поликлиник).