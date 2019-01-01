Голосование по поправкам в Конституцию РФ перенесено из-за эпидемии коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса. Он сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено на более поздний срок. Ранее оно планировалось на 22 апреля.

«Абсолютный приоритет — жизнь, здоровье и безопасность людей. Голосование необходимо перенести на более позднюю дату, оценить ситуацию в регионах и принять решение о новом дне голосования», — отметил Владимир Путин.

Напомним, также в России введена нерабочая неделя.