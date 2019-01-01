Президент РФ изменил социальные выплаты и налоги из-за коронавируса Бизнес получил отсрочку по взносам, а граждане — дополнительные пособия и выходные Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с эпидемией коронавируса и его влиянием на экономику. Президент предложил ряд мер относительно налоговых и социальных выплат.

Напомним, в России идёт эпидемия коронавируса. Он зафиксирован более чем у 600 человек и у пяти — в Пермском крае.

Чтобы предотвратить распространение, Владимир Путин ввёл в России нерабочую неделю до 5 апреля, а также перенёс дату голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Кроме того, все социальные пособия и льготы на ближайшие шесть месяцев будут продлеваться автоматически. Например, семьям, получающим льготы на оплату услуг ЖКХ, в ближайшие полгода не нужно будет отчитываться о размере заработной платы.

Выплаты ветеранам и труженикам тыла будут ускорены. Их нужно перечислить в течение апреля.

Семьи с детьми, имеющие право на материнский капитал, в течение трёх месяцев будут получать ежемесячную доплату по 5 тыс. руб. на каждого ребёнка до трёх лет. Это поможет оплатить сад или ясли.

Ещё одна мера касается семей с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Выплаты, полагающиеся таким семьям, будут ускорены и начнут перечисляться в июне.

Изменится оплата больничных листов. Если ранее оплата рассчитывалась исходя из зарплаты и стажа, то теперь её привязывают к уровню МСРОТ до конца 2020 года.

Пособие по безработице будет увеличено с 8 тыс. руб. до уровня МСРОТ, то есть 12,1 тыс. руб.

Отдельный пакет поручений касается бизнеса.

Вводятся каникулы по ипотечным и потребительским кредитам, в том числе для индивидуальных предпринимателей. По кредитам не копятся долги, они пролонгируются без штрафа. На банкротства вводится мораторий на шесть месяцев.

Малый и средний бизнес получает отсрочку по всем налогам на шесть месяцев, за исключением НДС. Микробизнес получает дополнительно отсрочку по страховым взносам.

При этом страховые взносы граждан снижаются с 30% до 15%, если зарплата превышает МРОТ.

Кроме того, новые меры касаются офшорных компаний. Все выплаты процентов и дивидендов в офшорные компании будут облагаться налогом в 15%. «Сейчас две трети облагаются налогом в 2%, тогда как граждане платят по 13%. Предлагаю тем, кто выводит средства уплачивать налог в 15%. Россия выйдет из соглашений с теми странами ,кто не согласен с этой мерой», — отметил Владимир Путин.

Еще одна мера касается доходов от вкладов и инвестиций граждан. К процентам с вклада или инвестиций свыше 1 млн руб. будет применяться налог в 13% (не на вклад, а именно на доход с него — ред.).