Большинство пермских фитнес-клубов продолжили работу в условиях эпидемии коронавируса О закрытии объявила «Олимпия», а о сокращении спортсменов в группе — «Спортхолл» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Известия

Крупные пермские фитнес-клубы продолжают работу, несмотря на ограничение массовых мероприятий численностью в 50 человек. О том, что клубы продолжают работу, сообщается в соцсетях Alex Fitness, Drive Fitness, X-Fit и другие. Более того, многие предлагают клубные карты со скидкой.

Ранее о временном закрытии объявила «Олимпия». Кроме того, «Спортхолл» ввёл количественное ограничение участников на одной тренировке (от 15 до 25) и оповестил о том, что будет проводить дистанционные тренировки на youtube —канале.

Напомним, ранее оперативный штаб по предотвращению коронавируса постановил временно закрыть кинозалы и ночные клубы. О этого были закрыты театры, концертные залы и библиотеки.