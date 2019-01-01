Оперштаб по предупреждению коронавируса запретил работу ночных клубов и кино В открытых пока ресторанах запретили курить кальян Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: 2ГИС



Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ по итогам очередного заседания поручил регионам принять дополнительные меры.

Напомним, ранее для возвращающихся из-за рубежа был введён карантин, закрыты музеи, театры и библиотеки, кинозалам было рекомендовано остановить работу. Пока в регионе подтверждено три случая заражения.

Теперь органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано при распределении средств медицинских масок исходить из необходимости первоочередного обеспечения ими медицинских работников и иных лиц, контактирующих с заболевшими новой коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания).

Также требуется приостановить деятельность ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Кроме того, вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.