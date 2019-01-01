Дмитрий Енцов журналист На домашний карантин за сутки ушло ещё почти 400 жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

По состоянию на утро 24 марта в Пермском крае на двухнедельном домашнем карантине из-за ситуации с коронавирусом находится 1916 человек (+389 человек относительно 23 марта). В основном, это прибывшие из-за границы. А также те, кто контактировал с инфицированными или с теми, у кого есть признаки заражения коронавирусной инфекции.

Такую информацию озвучил главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников.

В больницах с симптомами ОРВИ под наблюдением врачей находится 32 пациента (-7 человек).

Новых случаев заражения на территории региона за сутки не зафиксировано, то есть за всё время официальный диагноз подтверждён у трёх человек.