«Киномакс» в «Столице» продолжил продажу билетов вопреки запрету властей Поделиться Поделиться Твитнуть

Кинотеатры в ТРК «Семья», «Колизей Cinema» и «Кристалл» прекратили продажу билетов на сеансы с 26 марта.

Напомним, ранее с соответствующими рекомендациями выступил Минкульт РФ, а 24 марта оперштаб по предупреждению коронавируса в РФ постановил приостановить работу кинотеатров.

Пока приобрести билет можно в кинотеатр сети «Киномакс» в ТРК «Столица». Здесь продают по 50 билетов на сеансы до 31 марта.