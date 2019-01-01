Минкульт РФ рекомендовал кинотеатрам приостановить показ фильмов с 23 марта Пермские залы запланировали работу до 25 марта Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность с 23 марта. Ограничение связано с распространением в России коронавируса.

Напомним, в Пермском крае зарегистрировано три больных, в России — более 360.

Ранее в регионе была приостановлена деятельность театров и библиотек, а также мероприятий численностью свыше 50 человек.

Тогда на сайте сети кинотеатров «Синема Парк» появилось следующее уведомление:

«В связи с указом губернатора Пермского края от 19 марта 2020 года «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», кинотеатры Объединённой сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино») в городе Пермь вводят ограничение на количество билетов, проданных в рамках одного кинопоказа. Так, на любой сеанс, любого фильма и формата можно будет приобрести, как через онлайн-каналы продаж, так и оффлайн (кассы кинотеатров) не более 50 билетов»

По состоянию на утро 23 марта билет можно приобрести в кинотеатры в ТРК «Семья» (23-25 марта), «Колизей» (до 25 марта), «Столица» (23-25 марта и показ балета 1 апреля) и «Кристалл» (23-25 марта, 28-29 марта, 31 марта)