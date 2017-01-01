Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 6 февраля

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Решительный момент. Губернатор Пермского края подошёл к «переломной точке» в своей работе.

Космос нажал на газ. Технологии ракетостроения будут использованы для создания добычной техники.

Дрон, бензин и корм для животных. Как растут объёмы микрокредитования и на что люди занимают деньги?

Распределили на троих. На финансирование приоритетных проектов в 2018 году бросят бюджеты трёх уровней: федерального, краевого и муниципального.

Выход платный. Определён порядок выплаты денежных пособий чиновникам, оставшимся без работы в результате реформы муниципальных образований.

Дали «ветхий» завет. Городские власти заручились поддержкой депутатов Госдумы в решении вопроса расселения аварийного жилья.

Несносный дом. Чем мешает городу здание на ул. 2-й Шоссейной ?

Новый старый центр. «Новый компаньон» вместе с экспертом УрО РАН Павлом Корчагиным оценил культурное достояние Перми, законсервированное на территории завода имени Шпагина.

Игра в кубики. Открылся юбилейный, 20-й художественный салон «Арт-Пермь».

«Когда часы 12 бьют». Оркестр MusicAeterna и Теодор Курентзис сыграли в Перми симфоническую версию «Золушки» Прокофьева.

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