Решительный момент Губернатор Пермского края подошёл к «переломной точке» в своей работе

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Ровно год назад, 6 февраля, Максим Решетников приступил к исполнению обязанностей губернатора Пермского края. Многие в Прикамье тогда восприняли это назначение с осторожным оптимизмом. За минувший год глава региона успел погрузиться во многие темы и много чего пообещал, представив целый ряд «прорывных» для города и края проектов. «Новый компаньон» выяснил, какие надежды Максим Решетников сумел оправдать за прошедший год, а какие нет.

Фото: Константин Долгановский

Первый год политика на новой должности традиционно становится поводом оценить сделанное, найти несделанное и попытаться заглянуть в будущее, чтобы понять, чего от этого политика ждать в дальнейшем. Известные в крае люди и самые обычные граждане по просьбе «Нового компаньона» оценили год работы Максима Решетникова на посту губернатора.

«Без модернизации мы зашли бы в тупик»

Армен Гарслян, председатель совета директоров ПАО «Метафракс»:

— За этот год глава региона провёл ряд встреч с группой промышленников. Крупнейший проект, который получил поддержку губернатора, — модернизация и расширение железнодорожной инфраструктуры Березниковско-Соликамского промузла в рамках федерального проекта «Северный широтный ход». Сегодня он включён в инвестиционную программу РЖД. Считаю, что по эффекту для наших территорий этот проект равен строительству новых веток газопровода ЧБС-1,2. Растут отгрузки, наращивают производство «ЕвроХим», «Уралкалий», «Метафракс». Без модернизации, разгрузки крупнейшего промузла мы зашли бы в тупик.

Второй вопрос — организация договорных подразделений государственной противопожарной службы на крупных промышленных объектах. Это вопрос всей страны. Максим Геннадьевич поддержал нашу инициативу о реорганизации структуры на федеральном уровне. На сегодня подписан приказ главы МЧС РФ, во втором квартале процесс реорганизации должен быть полностью завершён.

Ощутима поддержка промышленных предприятий через реализацию механизма специнвестконтрактов. Отмечу также развитие IT-кластера и цифровой экономики как точек роста региона. В перспективе это даст Прикамью возможность вырваться вперёд, стать одним из цифровых центров на карте России.

Многое ещё предстоит — именно промышленный потенциал губернатор акцентирует как ядро развития региона. Есть взаимопонимание и эффект консолидированных действий. Значит, и в дальнейшем будет результат.

«Впервые за многие годы губернатор избирался, а не был назначен»

Марина Тухватуллина, работник банка:

— Запомнилось, что при новом губернаторе завершилось строительство аэропорта, что впервые за многие годы губернатор избирался, а не был назначен, а также то, что шумно обсуждалось выпрямление шоссе Космонавтов и перенос железной дороги. При этом был незаслуженно забыт тот факт, что пермский школьник выиграл всемирную олимпиаду по физике.

Хотелось бы, чтобы на краевом уровне как-то организовали процесс повышения финансовой грамотности населения и гражданам объясняли, как оценивать свои риски, открывая вклады и оформляя кредиты. Кроме того, хочется, чтобы на краевом уровне поддержали местных застройщиков.

«Нужен диалог с несогласными»

Андрей Семёнов, кандидат политических наук, доцент кафедры политических наук ПГНИУ:

— Самое главное, что у Максима Решетникова получилось на фоне многих других губернаторов, — это показать, что он что-то понимает в политике и может управлять этими процессами. По сравнению с предыдущим губернатором политических конфликтов, которые бы причиняли ущерб органам власти и всему процессу управления регионом, мне кажется, стало меньше. По крайней мере, их меньше видно, и кажется, что они меньше мешают депутатам Законодательного собрания, работникам администрации и правительства выполнять свои функции и куда-то двигать весь регион. Мне кажется, что неплохо, когда губернатор не только пытается представить себя как хозяйственника, но и погружается в политическую повестку.

С другой стороны, Пермский край всегда, точнее до определённых губернаторов, имел репутацию некоего свободного региона, в котором свободно проходили митинги, демонстрации и т. п. Понятно, что это не только от губернатора зависит. Это в первую очередь деятельность федеральных властей, территориальных отделений МВД и т. д. Но всё равно немного странно видеть в регионе со сложной и пёстрой критической картиной применение нетолерантных методов в отношении несогласных.

«Видны динамика и положительные изменения»

Александр Башминов, генеральный директор БК «Парма»:

— Я оцениваю год, в течение которого Максим Геннадьевич был «у руля» Пермского края, как очень позитивный. В первую очередь необходимо отметить широкий круг сфер деятельности в Пермском крае, в которых видны динамика и положительные изменения. В некоторых случаях даже можно употребить термин «прорыв». Особенно изменения касаются молодёжи, что очень радует! Надеюсь, что в ближайшем будущем и в перспективе на долгие годы все начинания, которые мы увидели в этом году, будут иметь постоянное развитие и реализацию на благо жителей Пермского края.

«Нужна реальная обратная связь»

Дмитрий Жебелев, создатель детского фонда «Дедморозим»:

— В отношении губернатора за этот год набралось несколько достоверно известных лично мне фактов. Пока ему не удалось полностью изменить систему управления, которая настроена на то, чтобы порадовать начальника, а не добиться реального результата. Пример тому — ситуация с закрытием дома ребёнка. Губернатору постоянно приходится лично вмешиваться в то, с чем должны справляться обычные специалисты. Но всё-таки это приводит к результатам. Например, при его поддержке была запущена уникальная выездная служба помощи неизлечимо больным детям — и это факт.

Кроме того, Максим Геннадьевич успел проявить себя по-человечески — например, участвуя в благотворительных мероприятиях не как губернатор, а как обычный пермяк, что я считаю важным фактом для руководителя региона.

В целом же у губернатора вышел решительный год. Но чтобы добиться более значительных результатов, важно избежать соблазна симулировать обратную связь и при этом наладить её по-настоящему. В существующих условиях это потребует ещё большей, почти невероятной решительности.

«Риторика не вызывает отторжения»

Владимир Абашев, профессор, заведующий кафедрой журналистики ПГНИУ:

— Год с Максимом Решетниковым стал временем добрых надежд. Его риторика не вызывает отторжения, его планы отвечают потребностям людей. Если ему удастся перенести железную дорогу с набережной, он войдёт в историю как человек, который реализовал вековую мечту пермяков, отрезанных от своей реки.

«От третьего губернатора слышу…»

Павел Курдаков, музыкант оркестра MusicAeterna:

— Я семь лет живу в Перми и уже от третьего губернатора слышу: «Строительство новой сцены оперного театра у нас в приоритете». За это время построились ТЦ «Ашан», «Леруа Мерлен», «Айсберг-2», и что-то мне подсказывает, что внуков своих я буду водить в «старый добрый оперный», если, конечно, останусь здесь.

«Меньше политики, больше искусства»

Владимир Гурфинкель, главный режиссёр Пермского академического Театра-Театра:

— Год назад в регион пришёл новый человек, руководитель, который смотрит в будущее. Он не держится за вчерашний день, а работает ради завтрашнего; не боится нарушить статус-кво, а идёт путём проб и ошибок; не хранит всевозможные «скрепы», а стремится к развитию. Максим Решетников мыслит на десятилетия вперёд, он склонен к большим планам, масштабным проектам. Возможно, поэтому он так хорошо, с пониманием воспринял наш масштабный проект театральной реконструкции.

Замечательно, что благодаря новому губернатору возобновилась летняя культурная жизнь в городе, которой так боялось прежнее руководство. Пока, правда, не удалось выйти на масштабы времён «Белых ночей», но, наверное, каждый руководитель должен сам дойти до понимания необходимости подобных вещей. Пока что я вижу, что в его деятельности слишком много политики и недостаточно много искусства. Возможно, это связано с выборными годами, и, когда больших выборов не будет, у него дойдут руки и до нового здания художественной галереи, и до новой сцены Театра оперы и балета.

Ведь только искусство может поднять людей и вывести их на улицы. Только искусство объединяет людей, а политика, увы, их разобщает.

Хотелось бы пожелать Максиму Геннадьевичу в реализации больших проектов ориентироваться на людей, которые способны рождать идеи, а не на тех, кто способен только осуществлять. Вторые, конечно, кажутся надёжными партнёрами, но идея всегда первична! Здесь, в Перми, много таких людей, которые способны рождать идеи. Это большой ресурс, который нужно использовать.