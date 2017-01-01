Космос нажал на газ Технологии ракетостроения будут использованы для создания добычной техники

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Два пермских актива Роскосмоса вошли в дорожную карту «Газпрома» и Роскосмоса по импортозамещению. Ракетостроители готовы освоить создание высокотехнологичного добычного оборудования, чтобы заменить иностранных поставщиков «Газпрома». НПО «Искра» и «Протон-ПМ» подтвердили своё участие в проекте.

В мае 2017 года на площадке НПО «Сатурн» (Рыбинск) состоялось совещание под руководством вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина с участием председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. Как сообщают в Минэнерго РФ, на мероприятии обсуждались возможности расширения производственной линейки предприятий ОПК и их переориентации на более широкие рынки сбыта в интересах ПАО «Газпром». В качестве направлений взаимовыгодного сотрудничества обсуждались, в частности, создание современного газоперекачивающего оборудования, обеспечение добычи углеводородов на шельфе и сжижения природного газа. Поднимался также вопрос возможности привлечения к реализации программы «Газпрома» предприятий космической отрасли.

В октябре 2017 года в продолжение этой инициативы была подписана дорожная карта по импортозамещению между ПАО «Газпром» и госкорпорацией «Роскосмос», в которой предприятия космической отрасли заявили о своей готовности осваивать те компетенции, которые пока недоступны российским производителям добычного оборудования и стали актуальны в связи с введением санкций. Из-за наложенных ограничений отношения с иностранными поставщиками оборудования, до сих пор закрывавшими потребности газовиков, усложнились. И это стало очередным стимулом для развития российской промышленности.

В дорожную карту «Газпрома» и Роскосмоса вошли два пермских актива. ПАО «НПО «Искра» в проекте фигурирует как предприятие, которое возьмёт на себя ремонт центробежных компрессоров для газоперекачивающих агрегатов, а «Протон-ПМ» — как разработчик и производитель насосных агрегатов мощностью до 29,8 кВт, которые будут рассчитаны для работы в тяжёлых условиях эксплуатации.

В ПАО «Протон-ПМ» своё участие в проекте подтвердили. В пресс-службе компании в ответ на запрос «Нового компаньона» сообщили: «ПАО «Протон-ПМ» закреплено в качестве возможного разработчика и производителя насосных агрегатов высокого давления для работы в тяжёлых условиях эксплуатации. Это направление было выбрано, исходя из технологических возможностей предприятия и с учётом уровня добавленной стоимости продукции. Данный проект будет включён в дорожную карту поиска, создания и внедрения современных технологий, технологического оборудования и материалов, в том числе замещающих зарубежные аналоги, с целью обеспечения технологической независимости ПАО «Газпром». Документ утверждён государственной корпорацией «Роскосмос».

Необходимость применения технологий ракетно-космической промышленности при производстве насосных агрегатов для нужд газовиков в ПАО «Протон-ПМ» объясняют так: «Режимы работы этих насосных агрегатов существенно отличаются от насосов общего назначения высоким давлением (при небольших габаритах), частотой вращения (15—25 тыс. оборотов в минуту), большим ресурсом и надёжностью. В связи с этим их производство предполагает применение технологий ракетно-космической промышленности, включая использование высокопрочных износостойких сталей и сплавов, в том числе титановых, и современных компоновочных решений, что соответствует компетенциям ПАО «Протон-ПМ».

Как сообщили в ПАО «Протон-ПМ», сейчас проект «находится в стадии технико-экономической проработки и оценки спроса». Помимо создания насосных агрегатов, рассматриваются и другие варианты сотрудничества ракетостроителей с «Газпромом». «Среди перспективных направлений сотрудничества с ПАО «Газпром» также рассматривается производство криогенной техники для транспортировки сжиженного природного газа. В настоящее время в рамках стратегии диверсификации оценивается возможность освоения этой продукции на базе технических решений, отработанных при изготовлении ракетных двигателей на жидком кислороде и метане», — сообщают в ПАО «Протон-ПМ».

В НПО «Искра» также подтвердили своё участие в проекте, упомянутом в дорожной карте, однако от дальнейших комментариев воздержались. Бывший сотрудник НПО «Искра», руководитель среднего звена, на вопрос, достаточно ли у предприятия необходимых ресурсов для осуществления ремонта центробежных компрессоров для газоперекачивающих агрегатов, отвечает: «Задачи реальные, квалификация персонала соответствует, оборудование тоже есть. Насчёт площадей и наличия какого-то контракта на проведение работ данными я, к сожалению не располагаю». Другой источник «Нового компаньона», знакомый со спецификой производства «Искры», отмечает, что задача по освоению ремонта центробежных компрессоров для «Искры» более чем выполнимая. «Все ресурсы есть, никакой сложности не возникнет», — заявляет эксперт.

Ранее производством газоперекачивающих агрегатов занималось дочернее предприятие НПО «Искра», ООО «Искра-Турбогаз». В 2013 году предприятие вышло из-под контроля НПО «Искра», но в декабре 2016 года НПО вернуло себе «Искру-Турбогаз», приобретя его в период банкротства за 1,27 млрд руб. После этого банкротство «Искры-Турбогаз» было прекращено. Однако в декабре 2017 года ФНС России обратилась в Арбитражный суд Пермского края с новым требованием о признании ООО «Искра-Турбогаз» банкротом из-за задолженности в 11 млн руб. На вопрос, может ли сегодня «Искра-Турбогаз» как производитель ГПА, взять на себя и ремонт компрессоров для них, источник «Нового компаньона» сообщает: «Как таковой «Искры-Турбогаз» уже нет. Основной корпус на Балмошной уже раскроен под другие задачи. Часть его запланирована под «военку», часть — под ГПА. Вероятно, может использоваться новый корпус, расположенный близ железной дороги. Он построен три года назад и выкуплен в 2016 году НПО «Искра» за долги у «Искры-Турбогаз». Но такой информации у меня нет». По мнению источника, НПО «Искра» справится с компетенциями по ремонту центробежных компрессоров для ГПА, несмотря на пертурбации с «Искрой-Турбогаз».

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