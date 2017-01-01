Распределили на троих На финансирование приоритетных проектов в 2018 году бросят бюджеты трёх уровней: федерального, краевого и муниципального

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В 2018 году увеличилось количество приоритетных федеральных программ, реализуемых в Пермском крае. В общей сложности на их реализацию из федерального бюджета выделено 2,5 млрд руб., ещё 1,7 млрд руб. добавит краевой бюджет. Свои средства вложат и муниципалитеты. «Новый компаньон» проанализировал, на какие цели Пермский край получает средства из федеральной казны и как они расходуются.

Самым ресурсоёмким направлением в 2018 году станет развитие транспортной системы

Фото: Константин Долгановский

Деньги на реализацию федеральных целевых программ и приоритетных проектов закладываются в бюджетах всех уровней: федеральном, региональном и местном. С их помощью государство даёт регионам дополнительные ресурсы для улучшения условий жизни людей. Финансирование носит целевой характер, и это гарантирует, что деньги будут потрачены на решение наиболее острых проблем. Например, в 2018 году на территории Пермского края будут реализовываться шесть целевых и государственных программ, а также один приоритетный проект.

В сумме на эти цели из федерального бюджета будет выделено 2,5 млрд руб. В свою очередь регион обеспечит софинансирование запланированных мероприятий на 40% и внесёт 1,7 млрд руб. Итого на финансирование федеральных программ и приоритетных проектов без учёта вложений муниципальных бюджетов будет потрачено 4,2 млрд руб. Такие цифры заложены в планах, и стоит отметить, что в прошлом году финансирование было осуществлено на 99%. Условия участия муниципалитетов в программах и проектах таковы, что и местный бюджет тоже обязан обеспечить свою часть финансирования.

Транспорт

Наиболее ресурсоёмким направлением ожидаемо является целевая программа «Развитие транспортной системы России». На её реализацию в Пермском крае в 2018 году будет потрачено более 1,7 млрд руб., то есть 41% от общего объёма программных и проектных расходов. Вклад краевого бюджета в эту сумму — 0,7 млрд руб., или 42%. Программа предполагает ремонт как дорог внутри населённых пунктов, так и автомобильных трасс.

В рамках этой программы в 2017 году Пермский район привлёк 100 млн руб. и стал одним из наиболее активных её участников в регионе. С использованием этого финансирования было отремонтировано 16,8 км дорог. Ещё один пример — Краснокамский муниципальный район. В прошлом году на ремонт автодорог он привлёк из федерального бюджета почти 90 млн руб., что позволило привести в нормативное состояние как несколько центральных улиц города, так и трассы, находящиеся в Краснокамском районе. В 2018 году работа будет продолжена аналогичным образом: планируется привлечь 80 млн руб., которые будут потрачены на ремонт как городских, так и районных автодорог.

Комфортная среда

На втором месте по объёмам финансирования стоит широко обсуждаемый в последний год приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». Его реализации придаётся особенное значение. По сравнению с 2017 годом объём средств, которые Пермский край получит из федерального бюджета, даже увеличится на 7% (до 460 млн руб.). Сам регион вложит ещё 342 млн руб., и в сумме финансирование проекта превысит 800 млн руб. И это без учёта средств муниципальных бюджетов.

Основная часть этой суммы будет потрачена на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, то есть благоустройство дворов. Кроме того, часть средств пойдёт на обустройство мест массового отдыха населения. Принципиальное отличие этой программы от всех остальных состоит в том, что необходимым условием участия в ней является не только обеспечение определённого объёма финансирования со стороны местного бюджета, но и общественное участие в выборе объектов городской среды, на которые будут потрачены бюджетные деньги. Те муниципалитеты, которые не смогут организовать общественное обсуждение этого вопроса, будут лишены краевого и федерального финансирования.

Примером активного участника программы может служить Добрянский муниципальный район. По проекту «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году город привлёк 20,6 млн руб. из федерального и краевого бюджетов. Это позволило отремонтировать проезды и тротуары в 12 дворах, установить опоры наружного освещения восьми дворовых территорий, а также благоустроить общественные зоны. В качестве последних были выбраны участок дороги ул. Дружбы в Добрянке от ул. Газовиков до отворота на деревню Мохово и дворовые территории нескольких многоквартирных домов в посёлке Полазна. В наступившем году муниципальный район планирует привлечь 17 млн руб. и благоустроить дворовые территории в Добрянке, Полазне, Вильве и Дивье.

Другой пример — Губахинский городской округ. В 2017 году в городе и посёлке Углеуральском было обустроено пять дворовых территорий (общая стоимость работ составила 5,7 млн руб.) и общественная территория — сквер им. Ю. Гагарина (2,4 млн руб.). На текущий год запланировано благоустройство восьми дворов, а также переулка Мечты, включая подход к парку им. Ю. Гагарина, подъезд к ледовой арене и арт-объект «Музыка ветра».

Развитие села

На целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий» в этом году в Прикамье будет потрачено 551 млн руб., 55% этой суммы обеспечивает краевой бюджет. Тематически содержание этой программы более широкое по сравнению с другими. Оно охватывает вопросы дорожного строительства и ремонта, газификации, водоснабжения, образования и здравоохранения. Также в рамках программы предусмотрены мероприятия, направленные на строительство спортивных площадок, и гранты на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.

Участником этой программы является Нытвенский муниципальный район. В 2017 году в её рамках было осуществлено строительство газопровода в селе Григорьевском, реконструкция водопровода в селе Сергинском, а также начата реконструкция наружных сетей водоснабжения в деревне Нижняя Гаревая — в 2018 году эти работы будут завершены.

Образование

К числу наиболее крупных федеральных программ, реализуемых на территории Прикамья, можно отнести и программу «Развитие образования». Основная цель расходования средств в её рамках состоит в создании новых мест в школах и, следовательно, в содействии организации образовательного процесса в одну смену. В 2018 году из федерального и регионального бюджетов на эти цели будет потрачено 506 млн руб. Например, в рамках этого проекта в селе Кочёво будет построен новый корпус школы, а в посёлке Усть-Силайка Кочёвского района — школьный спортзал для физкультурно-оздоровительных занятий.

Четыре перечисленные программы являются основными, в 2018 году на них будет потрачено 85% всего программного финансирования. Однако стоит упомянуть и о других целевых программах: «Развитие водохозяйственного комплекса России», «Развитие здравоохранения» и «Социальная поддержка граждан». Первые две уже работали раньше, а последняя в 2018 году запускается впервые. В её рамках планируется построить жилой корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов в Перми на ул. Лобвинской.

Эффективность целевых программ

Высокий уровень выполнения плана по расходам (99% в 2017 году) говорит о степени внимания, уделяемого реализации программ на всех уровнях власти. В то же время само по себе расходование средств в полном объёме не гарантирует эффективности. Директор департамента экономических, финансовых и бухгалтерских экспертиз Пермской торгово-промышленной палаты Михаил Городилов отмечает, что оценить эффективность целевого программного подхода, применяемого бюджетами различных уровней для финансирования муниципалитетов, можно двумя путями: экономическим и общественным (социальным). И если экономическую эффективность можно выразить через количество использованных ресурсов, направленных на выполнение программы, то общественная эффективность может быть оценена с точки зрения достижения целей и социально значимых результатов.

По мнению Елены Зуевой, доцента НИУ ВШЭ — Пермь, край уже получил существенное продвижение в тех направлениях, которые сейчас вновь заявлены как целевые программы и приоритетные проекты для финансирования муниципалитетов. Перспективы их реализации представляются эксперту вполне реальными. «Особенно хочу выделить значимость программы «Развитие образования». Президент поставил цель полного перехода к 2025 году на обучение детей только в первую смену, и в 2018 году в регионе намечено создать новые места в школах муниципалитетов», — говорит Елена Зуева.

«Сам подход довольно эффективен, поскольку нацелен на результат. Происходит не просто расходование денежных средств, а устанавливаются цели, которых требуется достичь. При этом эти цели всегда можно измерить тем, например, сколько будет создано новых мест в школах или сколько будет отремонтировано дорог. Также важно, что на достижение поставленных целей работают все три уровня бюджета: и федеральный, и региональный, и местный», — отмечает Татьяна Миролюбова, декан экономического факультета ПГНИУ.

В то же время существуют проблемы, связанные с тем, что не все муниципалитеты принимают участие в федеральных программах и проектах и, соответственно, не получают финансирование, которое могло бы улучшить качество жизни населения. Татьяна Миролюбова видит здесь две причины: недостаток денежных средств в местных бюджетах и нередко встречающееся невысокое качество государственного управления на местном уровне, определяемое низкой квалификацией отдельных чиновников. «Не секрет, что в некоторых поселениях, по сути, нет собственной налоговой базы, а объём собственных доходов меньше, чем объём затрат на содержание чиновников. Очевидно, что в этом случае они не могут участвовать в софинансировании расходов», — утверждает экономист.

Такая ситуация требует определённых усилий со стороны краевых властей. «Ряд муниципалитетов, очевидно, нуждается в помощи в виде межбюджетных трансфертов, практику распределения которых неплохо было бы модернизировать. Возможно, это дало бы муниципалитетам возможность софинансировать целевые программы и проекты», — полагает Елена Зуева.