Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 23 января

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Улицы красного цвета. С карты Прикамья предлагается стереть имена террористов.

Сергей Ениколопов: Нет такого правила, чтобы все обиженные тут же неслись убивать. Эксперт по психологии детского насилия, доцент МГУ рассказал о своём взгляде на причины, вызвавшие волну агрессии в российских школах.

Назад к стабильности. Период взрывного роста автокредитования в Пермском крае закончился.

Фундамент из вкладов. Банковскую систему в 2018 году ждёт плавное развитие.

ТОР на выданье. За восемь месяцев в Чусовом зарегистрировано четыре резидента территории опережающего развития.

Promobot сыграл в казино. Пермские разработчики впервые приняли участие в международной выставке в Лас-Вегасе.

Движение по округу. Объединение территорий в Пермском крае может растянуться на несколько лет.

Елена Гилязова: Не надо ждать, что кто-то придёт и всё за вас сделает. Вице-президент Пермской ТПП рассказала о росте спроса на новые бизнес-инициативы.

Непрощальный концерт. Валерий Платонов и Большой симфонический оркестр Пермского театра оперы и балета сыграли первый концерт наступившего года.

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