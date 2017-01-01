Елена Гилязова: Не надо ждать, что кто-то придёт и всё за вас сделает Вице-президент Пермской ТПП рассказала о росте спроса на новые бизнес-инициативы

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— Елена Ефимовна, по итогам прошедшего года сложилось устойчивое впечатление, что у малого бизнеса, который находится в сфере ваших профессиональных интересов, «прорезался» какой-то дополнительный импульс активности. Множатся инициативы, обсуждаются проекты. Поменялась общая ситуация?

— Ситуация в лучшую сторону не меняется. Для бизнеса она очень непростая по двум глобальным причинам. Первая касается макроэкономики, изоляционизма, если иметь в виду внешнюю составляющую. И я считаю, что это страшнее, чем цена нефти.

Второе — невозможность нормально работать и развиваться, когда правила игры постоянно меняются. Бизнесмены в один голос жалуются на то, что власть в любой момент может пересмотреть любые договорённости, причём делает это даже тогда, когда бизнес уже вложился в совместно утверждённый проект.

Хрестоматийный пример с застройкой микрорайона Бахаревка. Сначала объявили, что строим, потом, когда бизнес включился в проект, передумали. Аналогичная история с этажностью, да с чем угодно. Можно взять любой бизнес и найти там подобные примеры. Правила либо меняются, либо их в принципе нет, либо органы власти или контрольно-надзорные органы меняют трактовку правил, что тоже происходит сплошь и рядом. Ещё есть проблемы с монополистами, с сетевиками…

Патернализм, который государство изо всех сил пропагандирует, даёт свои всходы. Все ждут от власти подачки, как птенцы в гнёздышке. А у государства при таком раскладе всё хорошо: хочу — дам, хочу — не дам.

— Поэтому в Пермской ТПП появился департамент развития предпринимательских инициатив?

— Он появился тогда, когда мы почувствовали реакцию бизнеса на наши действия. Если бизнес чувствует, что его слышат и готовы поддержать, он начинает действовать, генерировать идеи. И тут важно эти идеи подхватить, не дать им остаться зависшими в воздухе. Ещё раз скажу, что патернализм — корневая проблема, характерная не только для нашего общества в целом, но и, увы, для бизнеса. Когда предпринимательское сообщество, вступая в диалог с властью, начинает со слова «дай», получается не очень хорошо. Идеальна схема, когда бизнес говорит государству «дай» в смысле «дай спокойно работать», но её можно увидеть нечасто.

— Вы намерены возместить недостаток информации, на который постоянно жалуются «малыши»?

— Если бизнес жалуется на недостаток информации, это вопрос к самому бизнесу. Мы все взрослые люди, и нас никто не должен кормить с ложечки. Предприниматель потому так и называется, что у него есть инициатива, и он в состоянии добывать необходимый ресурс самостоятельно. И сейчас есть такие возможности. Хотя, разумеется, не всё просто. Раньше было как? Берёшь газету «Правда» — и ты в курсе событий. Обо всём, что в газете не было написано, узнать было чрезвычайно сложно, если не сказать — невозможно. Сегодня обратная история. Информации море, но возникает противоположная проблема — информационный шум, который в ряде случаев имитирует ситуацию открытости.

Возьмём, к примеру, контрольно-надзорные органы. Ими сформировано примерно два миллиона требований к бизнесу (это посчитано не мной, но думаю, что цифра близка к истине). При этом любой контрольно-надзорный орган на голубом глазу утверждает: «Мы открыты, вся информация о требованиях есть на сайте». А органов такое количество, что на некоторых крупных предприятиях существует специальный человек, который постоянно мониторит содержание их сайтов. У среднего и малого бизнеса просто нет ресурсов для такой работы.

Поэтому, с одной стороны, надо уметь искать информацию, с другой — с этим информационным шумом надо что-то делать. Я несколько раз актуализировала эту тему в рамках Совета по предпринимательству: нам надо выходить на какие-то адекватные интегральные ресурсы, помогающие человеку погрузиться в ту или иную тематику.

Берёшь какую-то тему, интегрируешь все материалы, и предприниматель получает полноценную актуальную информацию, позволяющую ему нормально работать и не совершать ошибок. Это возможно. И это удобно, особенно если портал сделан талантливо. Сайт gosuslugi.ru вполне можно считать положительным примером.

Есть ещё один универсальный запрос, с которым бизнес всё чаще выходит на уровень палаты, — объединение усилий для решения актуальных задач. Во-первых, коммуникация друг с другом очень полезна в смысле знакомства и обмена опытом. Во-вторых, если у бизнеса есть вопросы к власти, то пытаться получить реакцию, поодиночке посещая административные кабинеты, бесполезно. Правильный сценарий, на мой взгляд, должен выглядеть так: представители бизнеса, объединившись, формулируют свои предложения (не жалобы, не требования, а именно предложения) об изменении текущей ситуации. Только с этого момента может начаться конструктивный диалог.

— Как это происходит сейчас?

— Все инициативы, с которыми Пермская ТПП в настоящее время работает, идут от бизнеса. Но есть один важный момент. Если приходит кто-то, решивший, что он обозначил проблему, а кто-то другой где-то за него сейчас всё сделает, то это не наш вариант. Корабль поплывёт только в том случае, если есть идея и есть несколько человек от бизнеса, которые понимают, зачем им нужно её реализовать, и готовы полноценно этим заниматься. Это принцип ответственности. Сегодня мы закладываем его в процедуру создания любых новых общественных формирований при Пермской ТПП.

В результате такого подхода при палате появились новые рабочие группы, часть из которых уже может гордиться своими результатами. Это составляет предмет гордости и для меня лично. Так, например, группа по административным барьерам в строительстве, начинавшая работу при палате, в конечном счёте вышла на новый уровень и переросла в рабочую группу по подключению к электро-, водо-, газо-, теплосетям и получению разрешения на строительство и территориальное планирование при Совете по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае. Итогом её работы стало снижение размера тарифов на подключение к сетевой инфраструктуре от 10 до 30%.

Готова аплодировать губернатору за то, что он, создавая рабочие группы при совете, не пошёл привычным путём, когда повестку дня формирует министерство и лояльный ему председатель совета. В нашем случае о ситуации докладывает сам бизнес, он же определяет повестку, а чиновники включены в состав рабочей группы. Поэтому появляется результат.

Сегодня этот процесс в палате идёт по нарастающей. Например, сформировались рабочие группы в сфере информационных технологий, лёгкой промышленности. Нельзя сказать, что всё идёт гладко. Есть, например, вопросы о кадровом составе: трудно найти по-хорошему «сумасшедшего» человека, который готов кроме своей основной деятельности нести существенную общественную нагрузку.

Суть в том, что палата может обеспечить администрирование работы такой группы, предоставить ей площадку, привлечь экспертов, организовать диалог с властью. Но за содержание должен отвечать только сам бизнес. Те группы, в которых есть подобные энтузиасты, готовые держать в руках повестку, действуют достаточно эффективно.

На самом деле палата — это площадка для самоорганизации бизнеса… Палата не финансируется государством, она существует на взносы бизнеса (понимающего, что она ему нужна) и на то, что заработала в экспертном поле. Наша функция как бизнес-объединения — именно создание условий для самоорганизации.

— В каких направлениях поступают инициативы?

— В стадии формирования находятся несколько рабочих групп. Есть инициаторы в области частного здравоохранения, достаточно долго работает инициативная группа по продвижению новых тенденций в образовании. Речь идёт об изменениях в сфере образования, которые требуются в связи со сменой технологического уклада, с тем, что называется цифровой экономикой.

Ещё 20 лет назад покупка энциклопедии во многих семьях была событием огромной важности. Казалось, что если тебе удалось приобрести энциклопедию, то ты просто схватил бога за бороду… В современном мире энциклопедия у каждого буквально в кармане, в телефоне, в планшете. То есть практически в полной доступности. Навыки и умения, которые требуются от человека в современном мире, принципиально отличаются от тех, что были актуальными раньше. Я говорю о тех навыках, которые позволяют встраиваться в общество.

Сегодня бизнес предлагает очень интересные идеи в сфере образования. По сути, это проекты родительской общественности. Мы в палате объединили ряд таких активистов в инициативную группу и попробуем вместе решать задачи.

Есть инициативы в сфере социального предпринимательства, внутреннего туризма. Осталось понять, насколько это бизнесу нужно. В какой части и в каком объёме ему требуется координация и диалог с госструктурами.

— Стало известно, что вы занимаетесь «реинкарнацией» проекта «Покупай пермское»…

— Проект «Покупай пермское» из этого же числа. Он нацелен на продвижение товаров и услуг пермских компаний, он приобретает новую концепцию, он интересен бизнесу. Пермская ТПП совместно с Минпромторгом Пермского края взялась за возрождение «Покупай пермское», и одна из наших задач — собрать профессиональные сообщества и вместе с ними прорабатывать систему продвижения, адекватную конкретному рынку, товару, услуге.

Одна из сфер, где было бы интересно узнать общественное мнение, — общепит. Нам важно понять, какие особенности продвижения наиболее эффективны для этой отрасли. И то, насколько успешной будет эта работа, зависит не от ТПП, не от краевого минпромторга, а от того сообщества бизнесменов, которые готовы объединиться и сделать одну общую историю. А мы этой продукции выдадим зонтичный бренд.

Готовясь к возрождению проекта, мы, например, успели пообщаться с местными дизайнерами женской одежды, которых оказалось на удивление много. Некоторые из них успешно делают коллекции для западных компаний, но практически не известны пермякам. И да, в перспективе мы планируем выйти на создание электронного каталога всей продукции сегмента B2C, которая производится в Пермском крае.

— С какой целью?

— В последние годы всё больше покупок происходит в интернете. Бизнес, торгующий модной одеждой, констатирует, что магазины часто работают как showroom, где вещи примеряют, а заказывают через интернет. Мы в этом сегменте пойдём на поводу запросов покупателя: каталог позволит делать демонстрационные комнаты, знакомить людей с пермскими производителями и вести продажи пермских товаров через интернет.

«Покупай пермское» — один из немногих примеров, где инициативы «снизу» и «сверху» совпали, получив в целом позитивное отношение пермяков.

В январе мы сделали серьёзный шаг — объявили конкурс на новый логотип проекта. Тот мишка, который был прежде символом проекта, не был зарегистрирован и сейчас принадлежит одной из читинских компаний. В случае с новым логотипом мы ошибки не повторим: новый логотип будет сразу же зарегистрирован.

Есть договорённость с краевым правительством, что конкурс должен быть народным. Условиями предусмотрен небольшой приз для победителя порядка 25 тыс. руб. и возможность доработки идеи логотипа профессиональными дизайнерами. Приём конкурсных работ мы будем вести до 7 февраля. Итоги подведём 15 февраля. Принять участие в конкурсе может каждый.

— Вы упоминали инициативу в сфере внутреннего туризма, в ТПП проходило совещание на эту тему. Какие вопросы обсуждались? О чём удалось договориться?

— Участники договорились провести форсайт-сессию на тему туризма с целью определить задачи будущей рабочей группы. Не секрет, что пока в этой сфере все инициативы начинаются со слов «дайте денег». Это понятно, потому что тема очень ёмкая инвестиционно, в ней всё связано с инфраструктурой. Но это лишь часть проблемы. Важно научиться работать с тем, что дано. Например, в Прикамье основной вид туризма — деловой, но он остаётся за рамками внимания туроператоров. И это вопросы к бизнесу. Я совершенно не уверена, что заниматься ими должна власть. Бизнес-сообщество может объединиться, понять, как оно взаимодействует с системой гостеприимства, без всякого административного ресурса.

Есть, например, очевидный факт: у нас в гостиницах аншлаг во время премьер Теодора Курентзиса. Так вот вам и поток — работайте с ним, если вы бизнес. Начинайте работать с потенциальными потребителями, ищите креативные решения.

Что касается отрасли гостеприимства, у нас пока есть только места, где можно вкусно поесть. Остаются вопросы с гостиницами, транспортом, предложением упакованного турпродукта, местной сувенирной продукции, которую зачастую просто не найти. При этом материалы есть, делать из них что-то приличное можно. Ещё раз скажу, что не уверена, что это задача для власти. Это во многом дело самого бизнеса.

— Летом прошлого года Пермская ТПП создала проект «Вкусные мысли». Он действует, не исчерпал себя?

— Нет, не исчерпал. Клубные проекты — это один из динамично развивающихся форматов, мероприятия проходили весь минувший год два раза в месяц. Чётко сформировалось два подхода к организации встреч: у нас есть вариант с историей успеха, когда успешный предприниматель рассказывает о своих подходах к ведению бизнеса, победах и провалах, и есть вариант с решением кейсов, когда бизнес ставит задачу, а участники проекта из разных сфер бизнеса совместно ищут решение. Получается комплексно и интересно.

Историй успеха было чуть меньше, поскольку не каждый предприниматель решается рассказать о своём бизнесе, причём сделать это неформально и увлекательно для аудитории. А вот кейсы вызывают повышенный интерес и у тех, кто предлагает их для обсуждения, и у тех, кто кейсы решает. Последний из рассмотренных кейсов — от группы компаний «Алендвик». Мы вместе генерировали предложения о повышении трафика в «Шоколаднице». В наступившем году Пермская ТПП впервые воспользуется своим статусом организатора и предложит свой кейс для «Покупай пермское».

«Вкусные мысли» будут существовать до тех пор, пока бизнесу это будет интересно. Я очень внимательно слежу за тем, чтобы мероприятие не превратилось в формат встреч с интересными людьми. Каждое мероприятие должно быть полезным для тех, кто на него приходит.

Кстати, о полезности. В конце прошлого года мы запустили ещё одну клубную историю совместно с книжным магазином Uniqstore и Пермским кампусом Высшей школы экономики. Проект получил название «Bookварь. Книжный месяц». В рамках него мы учимся правильно читать бизнес-литературу и конвертировать прочитанное в действия и эффекты для бизнеса. Сегодня огромное количество консалтинговых фирм проводит тренинги, которые обучают людей якобы правильным подходам к ведению бизнеса. Так вот, нам не хочется им уподобляться и уходить в подобный формат. Хочется понять, как со знаниями работать эффективно, через обмен опытом, через практику.

На наших встречах сложилась своя, достаточно тёплая атмосфера. Это ведь тоже ответ на потребности бизнеса. Беда очень многих представителей малого бизнеса в том, что, погружаясь в своё дело с головой, они испытывают дефицит интеллектуального общения. Поэтому им интересно решать бизнес-кейсы в команде с такими же предпринимателями, как они. Им интересно обсуждать книги, искать новые идеи.

Может, я вспомнила не все направления. Но не в этом дело. Главное в том, что если кому-то что-то интересно, не надо ждать, что некто придёт и за вас всё сделает.