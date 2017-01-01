Улицы красного цвета С карты Прикамья предлагается стереть имена террористов

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В связи с переосмыслением событий в России столетней давности особую остроту приобрела тема переименования улиц, названных в честь революционеров, причастных к террористической деятельности, убийствам граждан и массовым внесудебным расправам. Для решения этого вопроса в Перми создана консультативная комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования, которая в конце прошлого года выработала единую идеологию определения топонимов. В ближайшее время рекомендации экспертов планируется направить в муниципалитеты Пермского края, чтобы те провели у себя ревизию существующих наименований. Аналогичные процессы уже начались в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Фото: Сергей Глорио

Для обсуждения вопроса на региональном уровне в октябре прошлого года была образована консультативная комиссия по вопросам присвоения наименований территориям общего пользования, установки объектов монументального искусства, в состав которой вошли местные историки и краеведы. 21 декабря она приняла своё первое решение.

Ключевой тезис, сформулированный экспертами, заключается в том, что при установлении названий улиц, площадей, парков и скверов, а также памятников, мемориальных досок и прочих объектов следует придерживаться принципа позитивного закрепления.

«Наименования или переименования должны предприниматься не для того, чтобы устранить или уничтожить что-либо, а для того, чтобы закрепить наиболее значимое и положительное для населения, — пояснил «Новому компаньону» Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива новейшей истории, председатель комиссии. — Красивую и благоустроенную набережную лучше назвать просто «Набережной», нежели искусственно подыскивать для неё имя какой-либо персоны».

Второй принцип, которым, по мнению членов комиссии, необходимо руководствоваться при принятии решений в области топонимики, — это недопустимость увековечивания имён людей, причастных к терроризму. «Есть вещи, на которые нельзя закрывать глаза и переступать грань разумного, — говорит Неганов. — Нельзя убивать людей для того, чтобы запугать других. Во имя чего бы это ни делалось».

Фото: Сергей Глорио

Копии решения комиссии планируется разослать в муниципалитеты Пермского края, чтобы органы местного самоуправления, в ведении которых находятся соответствующие вопросы, ознакомились с подходом учёных и исходя из этого рассмотрели вопрос о ревизии существующих наименований. В качестве примеров негативного воздействия на общественное сознание и социальное самочувствие экспертами называются семь человек: Софья Перовская, Андрей Желябов, Иван Каляев, Василий Иванченко, Павел Хохряков, Степан Окулов и Розалия Землячка. Их имена, по мнению членов комиссии, рекомендуется исключить из общественного оборота.

Сергей Неганов выразил надежду, что комиссия станет площадкой для диалога между научным сообществом и муниципальной властью на актуальную тему.

По информации «Нового компаньона», одним из вариантов переименования с целью отказа от увековечивания памяти наиболее одиозных деятелей может стать возвращение ряду улиц их прежних исторических названий.

Кстати

Ожидается, что 23 января на пленарном заседании Пермской городской думы будут рассмотрены изменения в порядок присвоения наименований городским объектам и установки объектов монументального искусства, а также в положение об Общественном совете по топонимике при главе Перми, внесённые 28 декабря 2017 года.

В ходе обсуждения проекта этого решения депутат Владимир Молоковских предложил исключить из перечня инициаторов внесения соответствующих предложений юридические лица, общественные объединения, группы горожан численностью не менее 100 человек, оставив в нём лишь органы государственной власти, местного самоуправления и депутатов Пермской городской думы. Эта поправка уже поддержана членами комитета гордумы по вопросам градостроительства, планирования и развития территории.

Выступая с запретительной инициативой, думцы «создают конфликт на пустом месте», считает Игорь Лобанов, председатель Пермской краевой организации Союза журналистов России, член Общественного совета по топонимике при главе города Перми и консультативной комиссии.

«Я искренне не понимаю, для чего нужно лишать людей и компании имеющейся возможности выступать с предложениями о переименованиях старых и наименованиях новых улиц, увековечивать память достойных того граждан и выступать с прочими топонимическими инициативами, — недоумевает Лобанов. — Для чего нужен дополнительный «фильтр»? Может быть, всё дело в том, что некоторым депутатам для общественной востребованности требуются дополнительные и только им присущие полномочия? А ещё некоторые пермские думцы, оказывается, считают, что в Перми сегодня слишком много «каких-то непонятных мемориальных досок, это делает город очень депрессивным». Уважаемые депутаты, вы и правда так считаете? И именно засилье в городе мемориальных досок вгоняет вас в тоску? Ничто другое вас не беспокоит?»

Чем бы ни закончились дебаты, напомним, что решения Общественного совета по топонимике имеют рекомендательный характер. Для придания им нормативно-правового статуса требуется постановление главы Перми.

Тем временем

В ноябре 2017 года члены Топонимической комиссии Санкт-Петербурга проголосовали за возвращение исторических названий улице Восстания — Знаменская и Красноборскому переулку — Рождественский. Окончательное решение о переименовании должен принять губернатор Георгий Полтавченко.

А в декабре состоялось заседание комиссии администрации Екатеринбурга по топонимике, на котором рассматривался вопрос о необходимости переименования ряда городских улиц, носящих имена известных коммунистов-революционеров. В итоге улицу Володарского решено переименовать в Богоявленскую уже нынче.

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× Софья Львовна Перовская В феврале 1881 года лично возглавила террористическую группу, осуществившую убийство российского императора Александра II в Санкт-Петербурге. Приговорена судом к высшей мере наказания — смертной казни. Приговор приведён в исполнение 3 апреля 1881 года. Имя Перовской носит улица в Лысьве.

× Андрей Иванович Желябов В период 1879—1881 годов участник и организатор двух неудачных и одного успешного террористического акта — покушения на жизнь российского императора Александра II. Приговорён судом к высшей мере наказания — смертной казни. Приговор приведён в исполнение в апреле 1881 года. Имя Желябова носит улица в Дзержинском районе Перми.

× Иван Платонович Каляев 4 февраля 1905 года осуществил террористический акт — убийство великого князя Сергея Александровича Романова, главнокомандующего войсками Московского военного округа, брата императора Александра III, бросив бомбу в карету великого князя на территории Московского Кремля. Приговорён судом к высшей мере наказания — смертной казни. Приговор приведён в исполнение в мае 1905 года. Имя Каляева носит улица в Кировском районе Перми.

× Василий Алексеевич Иванченко Один из организаторов и непосредственный участник тайного убийства в июне 1918 года в Перми великого князя Михаила Александровича Романова, брата императора Николая II. Осуждён не был, репрессиям не подвергался. Имя Иванченко носит улица в Мотовилихинском районе Перми.

× Павел Данилович Хохряков Летом 1918 года, будучи назначен начальником «Карательной экспедиции Тобольского направления» и действуя в северной части Пермской и Тобольской губерний, получил известность в связи с организованным им масштабным террором — большим количеством самовольных арестов и расстрелов людей. Взял в заложники епископа Тобольского и Сибирского Гермогена и потребовал выкуп в 100 тыс. руб. После получения от прихожан с большим трудом собранных 10 тыс. руб. приказал утопить епископа в реке Туре. Лично участвовал в убийстве брата епископа Гермогена протоиерея Ефрема Долганёва, священника Тобольской епархии Михаила Макарова, священника Екатеринбургской епархии Петра Карелина и ряда других священнослужителей. Осуждён не был, репрессиям не подвергался. Имя Хохрякова носит улица в Дзержинском районе Перми. Памятник Хохрякову в виде бюста находится в сквере возле Пермского театра оперы и балета, неподалёку от улицы Сибирской.

× Степан Акимович Окулов В 1918 году, занимая должность военного комиссара Пермской губернии, являлся одним из основных организаторов массового террора в отношении гражданского населения. Участвовал в аресте священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского. Был организатором и лично участвовал в убийствах представителей интеллигенции и духовенства в селе Троица Пермского уезда и многочисленных казнях в саду Пермской духовной семинарии. Осуждён не был. Репрессиям не подвергался. Имя Окулова носит улица в Ленинском районе Перми.