Назад к стабильности

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Период взрывного роста автокредитования в Пермском крае закончился


Полина Путякова
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Объём автокредитования в Пермском крае за 10 месяцев 2017 года вырос на 51% — такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По этому показателю регион находится в числе лидеров. Большую динамику показали только Кемеровская и Челябинская области, Удмуртия и Башкортостан. Эксперты сходятся во мнении, что основным драйвером роста рынка послужили меры государственной поддержки. Однако в 2018 году субсидирование процентных ставок по госпрограммам отменено, что негативно повлияет на спрос в сфере автокредитования.

автокредиты

Вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, портфель автокредитов сохранил своё качество, отмечают в НБКИ. Более того, в ноябре 2017 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней к общему объёму действующих автокредитов в Пермском крае даже снизилась на 1,4 процентного пункта — до 8,6% (в ноябре 2016 года она составляла 10%). «Ситуация с просрочкой в автокредитовании существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — констатирует Александр Викулин, генеральный директор НБКИ.

Эксперты единодушны во мнении, что основную роль в столь явной динамике рынка сыграли меры государственной поддержки автомобильной промышленности. «Такой рост рынка автокредитования обусловлен в первую очередь накопленным действием госпрограммы, в рамках которой клиенты могли купить в кредит новый автомобиль российского производства по низким, за счёт госсубсидии, ставкам», — говорит ведущий эксперт по кредитным продуктам портала Banki.ru Инна Солдатенкова.

Андрей Спиваков, управляющий директор Совкомбанка, подтверждает это мнение и отмечает, что в связи с этим спрос сместился в сторону новых автомобилей, и доля кредитов, выданных в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в Совкомбанке, достигала почти трети от всех выданных автокредитов (включая кредиты, выдаваемые на автомобили с пробегом).

регионы

Однако не все банки ощутили приток спроса. Например, Восточный экспресс банк не ощутил эффекта госпрограммы, поскольку он специализируется на кредитовании подержанных автомобилей. По словам Алексея Крейтора, директора департамента кредитных продуктов, в банке спрос на автокредиты был стабильным в течение всего года, в то время как потребительские кредиты и кредитные карты показывали рост.

Кроме программы господдержки свою роль в оживлении автокредитования сыграло и снижение ключевой ставки Банка России, благодаря которому банки могли опускать и ставки по собственным программам. Согласно индексу Banki.ru, за 2017 год средняя ставка по автокредитам снизилась с 18,91 до 17,36% годовых. При этом наибольшее снижение отмечено у ставок на новые автомобили (1,31 процентного пункта) и на подержанный транспорт (1,35 п. п.). Меньшую динамику показало снижение средней ставки на коммерческий транспорт (на 0,6 п. п.). К настоящему моменту ставки вернулись на докризисный уровень, констатирует Оксана Заварзина, руководитель направления автокредитования Связь-Банка (группа Внешэкономбанка).

В свою очередь, Алексей Крейтор решающим фактором, определяющим динамику спроса на автокредиты, считает уровень жизни населения, а именно платёжеспособность потенциальных клиентов, динамику их реальных доходов и стабильность занятости, а также фактическую потребность населения в автомобилях. Приобретение машины в большинстве случаев сложно отнести к спонтанным покупкам, поэтому ключевым фактором является спрос на автомобили как таковой, считает эксперт.

«Помимо вышеназванных факторов на рост объёмов автокредитования в 2017 году оказало влияние смягчение банками требований к первоначальному взносу заёмщиков, а также активный запуск акций и спецпредложений при покупке в кредит автомобилей отдельных марок в автосалонах. Кроме того, в 2017 году российские банки активно внедряли в свои линейки предложения при покупке транспорта с пробегом», — рассказывает Инна Солдатенкова.

В 2018 году условия госпрограмм изменились. Субсидирование процентной ставки отменено. Теперь государственная поддержка заключается только в предоставлении 10%-ной скидки от стоимости машины по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По словам Инны Солдатенковой, изменение условий госпрограммы будет иметь большое значение для динамики автокредитования в наступившем году.

«Роль госпрограммы настолько велика, что в её отсутствие в 2017 году рынок едва бы показал и 10%-ный рост. Госпрограмма была ключевым драйвером роста рынка в последние два года, и в условиях отмены субсидирования ставок в 2018 году навряд ли можно прогнозировать существенный прирост рынка. Госпрограмма в её текущем виде вряд ли будет иметь аналогичный спрос», — уверена Инна Солдатенкова.

Андрей Спиваков обращает внимание, что из-за остановки программы субсидирования в 2018 году уровень ставок по автокредитам вырос. «Сейчас средние ставки на приобретение новых автомобилей начинаются от 13%. Правда, в зависимости от конкретного бренда или даже модели автомобиля ставка может снижаться вдвое — при условии действия специальной программы банка и производителя», — констатирует Спиваков.

Отмена субсидирования ставки по автокредитам повлияет и на качественные характеристики рынка. По мнению экспертов, это приведёт к сдвигу в сторону кредитования подержанных автомобилей.

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