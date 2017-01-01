Назад к стабильности Период взрывного роста автокредитования в Пермском крае закончился

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Объём автокредитования в Пермском крае за 10 месяцев 2017 года вырос на 51% — такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По этому показателю регион находится в числе лидеров. Большую динамику показали только Кемеровская и Челябинская области, Удмуртия и Башкортостан. Эксперты сходятся во мнении, что основным драйвером роста рынка послужили меры государственной поддержки. Однако в 2018 году субсидирование процентных ставок по госпрограммам отменено, что негативно повлияет на спрос в сфере автокредитования.

Вернувшись фактически к уровню «докризисного» 2014 года, портфель автокредитов сохранил своё качество, отмечают в НБКИ. Более того, в ноябре 2017 года доля просроченной задолженности свыше 30 дней к общему объёму действующих автокредитов в Пермском крае даже снизилась на 1,4 процентного пункта — до 8,6% (в ноябре 2016 года она составляла 10%). «Ситуация с просрочкой в автокредитовании существенно лучше, чем, например, в сегменте необеспеченного кредитования», — констатирует Александр Викулин, генеральный директор НБКИ.

Эксперты единодушны во мнении, что основную роль в столь явной динамике рынка сыграли меры государственной поддержки автомобильной промышленности. «Такой рост рынка автокредитования обусловлен в первую очередь накопленным действием госпрограммы, в рамках которой клиенты могли купить в кредит новый автомобиль российского производства по низким, за счёт госсубсидии, ставкам», — говорит ведущий эксперт по кредитным продуктам портала Banki.ru Инна Солдатенкова.

Андрей Спиваков, управляющий директор Совкомбанка, подтверждает это мнение и отмечает, что в связи с этим спрос сместился в сторону новых автомобилей, и доля кредитов, выданных в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в Совкомбанке, достигала почти трети от всех выданных автокредитов (включая кредиты, выдаваемые на автомобили с пробегом).

Однако не все банки ощутили приток спроса. Например, Восточный экспресс банк не ощутил эффекта госпрограммы, поскольку он специализируется на кредитовании подержанных автомобилей. По словам Алексея Крейтора, директора департамента кредитных продуктов, в банке спрос на автокредиты был стабильным в течение всего года, в то время как потребительские кредиты и кредитные карты показывали рост.

Кроме программы господдержки свою роль в оживлении автокредитования сыграло и снижение ключевой ставки Банка России, благодаря которому банки могли опускать и ставки по собственным программам. Согласно индексу Banki.ru, за 2017 год средняя ставка по автокредитам снизилась с 18,91 до 17,36% годовых. При этом наибольшее снижение отмечено у ставок на новые автомобили (1,31 процентного пункта) и на подержанный транспорт (1,35 п. п.). Меньшую динамику показало снижение средней ставки на коммерческий транспорт (на 0,6 п. п.). К настоящему моменту ставки вернулись на докризисный уровень, констатирует Оксана Заварзина, руководитель направления автокредитования Связь-Банка (группа Внешэкономбанка).

В свою очередь, Алексей Крейтор решающим фактором, определяющим динамику спроса на автокредиты, считает уровень жизни населения, а именно платёжеспособность потенциальных клиентов, динамику их реальных доходов и стабильность занятости, а также фактическую потребность населения в автомобилях. Приобретение машины в большинстве случаев сложно отнести к спонтанным покупкам, поэтому ключевым фактором является спрос на автомобили как таковой, считает эксперт.

«Помимо вышеназванных факторов на рост объёмов автокредитования в 2017 году оказало влияние смягчение банками требований к первоначальному взносу заёмщиков, а также активный запуск акций и спецпредложений при покупке в кредит автомобилей отдельных марок в автосалонах. Кроме того, в 2017 году российские банки активно внедряли в свои линейки предложения при покупке транспорта с пробегом», — рассказывает Инна Солдатенкова.

В 2018 году условия госпрограмм изменились. Субсидирование процентной ставки отменено. Теперь государственная поддержка заключается только в предоставлении 10%-ной скидки от стоимости машины по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». По словам Инны Солдатенковой, изменение условий госпрограммы будет иметь большое значение для динамики автокредитования в наступившем году.

«Роль госпрограммы настолько велика, что в её отсутствие в 2017 году рынок едва бы показал и 10%-ный рост. Госпрограмма была ключевым драйвером роста рынка в последние два года, и в условиях отмены субсидирования ставок в 2018 году навряд ли можно прогнозировать существенный прирост рынка. Госпрограмма в её текущем виде вряд ли будет иметь аналогичный спрос», — уверена Инна Солдатенкова.

Андрей Спиваков обращает внимание, что из-за остановки программы субсидирования в 2018 году уровень ставок по автокредитам вырос. «Сейчас средние ставки на приобретение новых автомобилей начинаются от 13%. Правда, в зависимости от конкретного бренда или даже модели автомобиля ставка может снижаться вдвое — при условии действия специальной программы банка и производителя», — констатирует Спиваков.

Отмена субсидирования ставки по автокредитам повлияет и на качественные характеристики рынка. По мнению экспертов, это приведёт к сдвигу в сторону кредитования подержанных автомобилей.