ТОР на выданье За восемь месяцев в Чусовом зарегистрировано четыре резидента территории опережающего развития

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В марте 2017 года в Пермском крае была создана ТОСЭР «Чусовой». Проект ограничен во времени: льготы для резидентов территории будут действовать 10 лет, после чего преференции «обнулятся» и Чусовой останется с теми бизнес-наработками, которые успеет создать за это время. Эксперты «Нового компаньона» оценили место ТОСЭР «Чусовой» в федеральной гонке моногородов и рассказали о нюансах непростого пути к «резидентству».

Фото: Алексей Гречищев

Для моногорода получение статуса ТОСЭР — не только дополнительные возможности, но и серьёзная нагрузка: к 2026 году здесь должно быть создано до 3000 рабочих мест и вложено 40 млрд руб. инвестиций. Приманить инвесторов непросто, а условия, на которых территория будет получать льготы, довольно жёсткие: если в первые два года ТОСЭР не заключит договор ни с одним резидентом, она автоматически теряет свой статус.

Дорогой наш инвестор

Как сообщили «Новому компаньону» в краевом министерстве регионального развития, ТОСЭР «Чусовой» предоставляет максимально возможные льготы своим резидентам: снижение ставки по налогу на прибыль в первые пять лет в четыре раза, а в последующие пять лет — в полтора раза; освобождение от налогов на имущество и на землю; уменьшенные в четыре раза тарифы страховых взносов, снижение налога на добычу полезных ископаемых. По словам заместителя директора МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор» Дины Симбирцевой, обнулённый налог на землю — это местный «бонус»: федеральное законодательство таких льгот не предоставляет.

Как отмечают в минрегионразвития, с момента образования ТОСЭР в Чусовом ведётся серьёзная работа как по привлечению резидентов, так и по административному сопровождению их проектов: от выбора земельного участка и обеспечения ресурсами до получения статуса резидента и оказания мер поддержки для успешной реализации проекта.

С пиаром, вроде бы, тоже всё благополучно. Для продвижения ТОСЭР, по словам представителей профильного министерства, используются площадки региональной Торгово-промышленной палаты, инвестиционных форумов, создан интернет-портал ТОСЭР «Чусовой», на котором размещены паспорта инвестиционных площадок, информация о льготах и рекомендации о том, как стать резидентом. Через портал инвестор может даже подать заявку на выбор площадки.

Глава Чусовского района Сергей Белов, в свою очередь, сообщает о многочисленных действиях чусовской администрации, призванных помочь потенциальным резидентам: «Для помощи инвесторам в решении возникающих задач, по принципу «одного окна» на уровне Чусовского муниципального района создан Центр инвестиций, поддержки и развития предпринимательства. Если уровня специалистов этого центра недостаточно для решения поставленной задачи, то вопрос выносится на специально созданный проектный офис, где определяются лица, ответственные за решение данной задачи и сроки её выполнения».

Почему же инвесторы не бегут в Чусовой, расталкивая друг друга локтями, польстившись на льготные условия, при столь активном сопровождении администрации?

Судьба резидентов

На вопрос, почему отсеивается часть претендентов на право быть резидентом ТОСЭР (по неофициальным данным, с момента создания ТОСЭР интерес к резидентству проявляли порядка 15 компаний, но реальных договоров пока только четыре), Сергей Белов отвечает: «На сегодняшний день фактов отклонения заявок не было. Официально от реализации инвестиционного проекта на территории Чусового отказался только один потенциальный инвестор, при этом в официальном отказе была обозначена причина «отсутствие сырьевой базы».

Дина Симбирцева, замдиректора МБУ «Чусовской бизнес-инкубатор», отмечает, что процесс присоединения резидентов к ТОСЭР сам по себе неспешный: «Нужно иметь бизнес-план, любой инвестор просчитывает логистику проекта».

По мнению Сергея Белова, в процессе согласования заявок для резидентов не существует никаких препон. «Ничего сложного нет, весь механизм прописан в постановлении правительства Пермского края №244-п от 19.04.2017. Инвестор заполняет заявку, готовит бизнес-план и ряд учредительных и финансовых документов. Весь этот пакет документов подаётся в Министерство территориального развития Пермского края. По всем вопросам, касающимся заполнения заявки или бизнес-плана, проводят консультации сотрудники Министерства территориального развития Пермского края или специалисты Центра инвестиций, поддержки и развития предпринимательства в Чусовом», — рассказывает Белов.

Глава района не считает, что необходимость создания бизнес-плана является препятствием для потенциальных резидентов. «Сегодня инвестор не будет вкладывать собственные средства без серьёзного технико-экономического обоснования проекта. Предоставление бизнес-плана для оценки состоятельности проекта для получения статуса резидента ТОСЭР «Чусовой» — это фактически дополнительная возможность для инвестора убедиться в эффективности своих вложений. Чаще проблемы возникают у инвесторов при отсутствии досконально просчитанных бизнес-планов», — отмечает Белов.

Требования к бизнес-планам, по словам главы района, стандартны и аналогичны тем, которые предъявляются банками при получении инвестиционных кредитов. «Большинство инвесторов готовили их для финансирования своих предыдущих проектов. Примерная форма бизнес-плана указана в постановлении правительства Пермского края №244», — говорит Белов.

Отвечая на вопрос, с какими же проблемами сталкиваются потенциальные инвесторы, глава района оптимистично заявляет: «Проблем нет, есть задачи, которые решаются по мере реализации проектов». О том же, какие преференции больше всего интересуют потенциальных резидентов ТОР, он сообщает: «Одним из решающих факторов при выборе территории для реализации проекта является наличие льгот по налогам. Инвестора также интересуют предлагаемые инвестиционные площадки, тарифы на энергообеспечение, тарифы на подключение к энергоресурсам, логистическое плечо, наличие транспортной инфраструктуры, наличие сырьевой базы и её удалённость, достаточное количество трудовых ресурсов и степень благоустройства моногорода».

Фото: Алексей Гречищев

Всего, по словам главы района, во всероссийском реестре ТОСЭР сегодня числится 86 резидентов, из них 14 получили этот статус в 2016 году. Резиденты ТОСЭР «Чусовой» — Чусовской завод по восстановлению труб и ООО «Белый камень» — числятся под номерами 35 и 66. На этом фоне четыре резидента за восемь месяцев в Чусовом — совсем неплохой показатель.

О каких-либо системных проблемах с созданием ТОСЭР на федеральном уровне эксперты не говорят. На вопрос, с какими сложностями сталкиваются потенциальные резиденты ТОСЭР на всероссийском уровне, Белов отвечает: «Механизм создания ТОСЭР в моногородах достаточно молодой. Постановление правительства РФ №614 («Об особенностях создания ТОСЭР…») вышло в июне 2015 года. Пока проблем не выявлено».

Четверо смелых

В краевом министерстве регионального развития сообщили, что на данный момент заключены соглашения с четырьмя резидентами ТОСЭР «Чусовой». Первый резидент — Чусовской завод по восстановлению труб — был зарегистрирован в июне 2017 года, договор со вторым — ООО «Белый камень» — был заключён в октябре 2017 года. Чусовской завод по восстановлению труб планирует запуск мелкосортового стана по переработке отходов трубного производства. В планах ООО «Белый камень» — расширение уже действующего производства и увеличение объёмов добычи щебня, а также запуск производства минерального порошка.

Фото: Алексей Гречищев

25 декабря 2017 года Министерством территориального развития Пермского края были заключены два новых соглашения о получении статуса резидента ТОСЭР «Чусовой» — с ООО «Фабио-Рус» и ООО «Стройсервис». «В рамках соглашения ООО «Стройсервис» планирует расширение в полтора раза уже действующего производства модульных зданий и автоприцепов и создание 20 новых рабочих мест. ООО «Фабио-Рус» планирует запустить в 2018 году в Чусовом новое производство импортозамещающей продукции — пневморессор, а также создать на первом этапе 20 новых рабочих мест. После реализации второго этапа количество созданных рабочих мест возрастёт до 57», — сообщают в минрегионразвития. По информации представителей ведомства, на сегодняшний день «круг потенциальных инвесторов ТОР «Чусовой» в основном ограничивается уровнем Пермского края, в том числе филиалами российских компаний. И лишь единично — соседними регионами: Удмуртией, Свердловской областью».

На вопрос о том, какие ещё предприятия могут стать в ближайшее время резидентами ТОСЭР «Чусовой», в министерстве отвечают: «В высокой степени готовности находятся проекты по производству минеральных удобрений, глубокой переработке зерна и тепличному комплексу. Ещё несколько инвесторов находятся в стадии выбора площадки». При этом оговаривается, что «в настоящий момент официально поданных (новых) заявок на получение статуса резидента в ТОСЭР «Чусовой» в министерстве территориального развития не имеется».

Глава Чусовского района, в свою очередь, говорит, что о своём желании стать резидентом ТОР «Чусовой» заявили инвесторы, заинтересованные в производстве стройматериалов, создании изделий из дерева, производстве текстиля, металлических изделий.

Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются первопроходцы-ТОСЭР, опыт Чусового другие моногорода края считают завидным. 12 декабря в Минэкономразвития РФ были поданы три новые заявки на создание ТОСЭР в Нытве, Красновишерске и Юго-Камском.