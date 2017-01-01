Движение по округу Объединение территорий в Пермском крае может растянуться на несколько лет

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В Прикамье продолжается процесс преобразования муниципалитетов в городские округа. В Гремячинске и Кизеле инициатива с местного уровня перешла на региональный. Теперь эти территории ожидают окончательного решения от краевых депутатов. Единогласное «за» — в Краснокамске и Чайковском. Эксперты прогнозируют, что в упомянутых муниципалитетах объединение закончится уже в этом году. При этом создание Чусовского городского округа пришлось отложить из-за риска потерять статус ТОСЭР. На фоне остальных районов выделяется Кунгур. Публичные слушания показали, что местная элита и жители не заинтересованы в территориальных преобразованиях.

Объединение идёт по плану

До конца года преобразование в городской округ может завершиться в Чайковском. Депутаты городской думы уже поддержали инициативу объединения. Земское собрание Чайковского района назначило дату публичных слушаний по этому вопросу на 29 января. Если районные депутаты также выступят за реорганизацию, то вопрос предстоит рассмотреть краевому Законодательному собранию.

Тем временем депутаты Краснокамской гордумы единогласно проголосовали за создание городского округа. Напомним, что по итогам публичных слушаний жители также поддержали инициативу. На следующем этапе объединения публичные слушания пройдут в Земском собрании Краснокамского района. Как сообщил «Новому компаньону» знакомый с ситуацией источник, согласно «дорожной карте» слушания завершатся до 16 февраля, а заседание депутатов состоится до 21 февраля. Если депутаты Земского собрания проголосуют «за», то вопрос также переходит на уровень краевого парламента. Планируется, что краевой закон будет принят до 1 июня этого года, а в сентябре уже состоятся выборы в думу городского округа.

Стремительнее всего события развиваются в Кизеле и Гремячинске. Проекты объединения уже внесены в краевое Законодательное собрание и будут обсуждаться депутатами на январском пленарном заседании. В случае положительных решений в этих территориях будут созданы городские округа, в состав которых войдут поселения Кизеловского и Гремячинского районов.

В Министерстве территориального развития Прикамья подчеркнули, что на уровне краевой власти необходимую помощь муниципалитетам готовы оказать на всех этапах процесса преобразования.

«Считаем, что это позволит муниципалитетам повысить эффективность управления территорией, создать единую вертикаль власти, понятную населению. Глава городского округа будет одним центром ответственности за развитие всей территории. При этом сохраняются меры социальной поддержки, установленные для жителей сельских населённых пунктов. Объём финансирования территорий также будет сохранён, с этой целью на рассмотрение Законодательного собрания Прикамья вынесен законопроект «О межбюджетных трансфертах в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае», — объясняют специалисты регионального минтерразвития.

Кунгур сомневается

Во всех сельских поселениях Кунгурского района в декабре 2017 года прошли заседания советов депутатов, на которых было объявлено о проведении публичных слушаний по вопросу преобразования территорий. Однако во время общественных дискуссий большинство жителей поселений высказались против создания единого городского округа.

Тем не менее глава Кунгурского района Вадим Лысанов считает, что во всех сельских поселениях отмечается высокая заинтересованность людей в объединении: жители задают много вопросов, идёт активное обсуждение, высказываются различные мнения и предложения.

«Много людей выступает в поддержку преобразования. В конце января — начале февраля состоятся заседания представительных органов поселений, на которых будет рассмотрен вопрос о выдвижении инициативы о преобразовании. Позже этот вопрос будет рассмотрен Земским собранием района и Кунгурской городской думой», — отметил Вадим Лысанов.

Чусовой под вопросом

В связи с опасениями, что реорганизация Чусового в городской округ может привести к потере статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), процесс реорганизации может затянуться. В администрации Чусовского района сообщили, что объединение района и города в городской округ планируется до 2021 года.

Как сообщил «Новому компаньону» политтехнолог Олег Борисенко, объединение города и района должно было произойти ещё в 2016 году — для этого специально синхронизировали сроки выборов в представительные органы. Но процесс так и не запустили. В этом году планировалось, что Чусовской район точно так же, как Краснокамский и Чайковский, подключится к «гонке объединений» муниципалитетов, но возникли юридические сложности.

Статус ТОСЭР предоставлен в рамках городского поселения. В случае преобразования в городской округ не до конца понятно, что произойдёт: эта территория расширяется в рамках городского округа или теряется статус ТОСЭР. По словам Олега Борисенко, этот вопрос был направлен в администрацию губернатора, те, в свою очередь, сделали запрос в федеральное Министерство регионального развития. Но полученный ответ был непонятным и неоднозначным. Поэтому процесс объединения затормозили.

«В Земском собрании и Городской думе готовы хоть завтра принять необходимые решения. Они создали даже рабочую группу. Но сказать «всё, стартуем» пока не могут, так как объединение и статус ТОСЭР — несопоставимые вещи. Территории опережающего развития — это не массовое явление, и пока нет юридической практики преобразования поселений с таким статусом. Конечно, там были предварительные консультации. В Москве говорили: «Ребята, статус вы не потеряете, просто он будет действовать в рамках границ города». Но ведь границы города будут уже другие. Кроме того, нет нормативных документов, которые подтверждают эти слова. Нужна конкретная бумага из Москвы, в которой будет гарантировано, что статус ТОСЭР Чусовой не потеряет. Тогда вопросов не будет», — пояснил политтехнолог.

«Проблемы с объединением городов и районов имеют политические причины»

Сергей Ильин, политтехнолог:

— Нельзя сказать, что процесс объединения территорий ограничится только этим годом. По сути, это поступательный процесс, который растянется на несколько лет. Понятно, что в некоторых муниципалитетах этот процесс закончится раньше. Это как минимум четыре территории в этом году. Существующие проблемы с объединением городов и районов в Прикамье имеют и политические причины: во многих территориях главы муниципального района и главы города конкурируют между собой. Так происходит сейчас в Осе. Отмечу, что единой политики край в этом отношении не осуществляет. Например, есть модель Московской области, когда районы преобразовываются в городские округа. И существует модель Ленинградской области, когда крупные сельские поселения передают полномочия району. У нас в ход пошли обе модели, и тем интереснее будет результат.

«Кунгурская элита не заинтересована в создании городского округа»

Олег Борисенко, политтехнолог:

— Процесс объединения в Кунгуре во многом отличается от ситуации в Краснокамске и Чусовом. Там происходит объединение муниципалитета второго уровня. При этом кунгурская элита не заинтересована в создании городского округа. За время существования Кунгура и Кунгурского района сложился управленческий класс, поэтому сложно ожидать от них желания объединиться. Понятно, что они потеряют какие-то полномочия и возможности.

Кроме того, стоит другой вопрос: что приобретут сами жители от этого процесса. Честно говоря, сказать сложно. Для создания городского округа в Кунгуре необходим глубокий процесс работы с населением, нужно объяснять людям преимущества городских округов, опираясь на цифры. Однако не исключено, что элита может формально подойти к делу.

Сейчас процессы объединения благоприятно проходят в Краснокамске и Чайковском. В муниципалитетах существуют текущие проблемы, но все они решаемы. Это позволит закончить процесс объединения уже в этом году. В Кизеле и Гремячинске объединение территорий уже находится на финальном этапе.