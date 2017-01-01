Новые поликлиники и оборудованные центры Минздрав Пермского края подвел итоги своей деятельности за 2017 год

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 20 декабря, состоялась пресс-конференция с участием и. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева и заместителя главы краевого минздрава Янины Калиной. Представители ведомства отчитались о результатах деятельности министерства в 2017 году и рассказали о планах на 2018-2020 годы.

В этом году на текущий и капитальный ремонт учреждений здравоохранения Прикамья было потрачено 167,7 млн руб, 15,4 млн руб. — на приобретение мебели и средств визуальной коммуникации, еще 28,8 млн руб. — на экстренный ремонт или замену материально-технического оснащения больниц.

«Я считаю это очень важным направлением нашей деятельности, мы будем продолжать работать в этом направлении и в последующие годы. Хотим, чтобы от пациентов не было жалоб на то или иное состояние больниц, чтобы врачи работали в нормальных условиях», — объяснил Дмитрий Матвеев.

На приобретение медицинского оборудования из бюджета края в 2017 году было выделено 100 млн. руб., еще на 2,9 млн руб. были приобретены санитарный транспорт и автомобили скорой помощи. Дмитрий Матвеев рассказал, что на данный момент в автопарке скорой помощи нет машин старше 5 лет. Для обеспечения своевременной медицинской помощи в Прикамье также будет развиваться санавиация.

На приобретение модульных зданий ФАП и их благоустройство было выделено 45,3 млн руб. Всего в 2017 году было сдано 16 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 из них — в КУБе.

Большое внимание уделяется вопросам информатизации: покупке компьютеров и подключению больниц и ФАПов к интернету, что позволяет проводить телемедицинские консультации со специалистами и делать телеЭКГ. Дмитрий Матвеев пообещал продолжить работу в этом направлении в 2018-2020 годах, в частности, расширить функции ФАПов. Так, в них можно будет записаться ко всем врачам, получить телемедицинскую консультацию без выезда к специалистам, сдать анализы, получить больничный лист и т. д.

Для привлечения кадров в 2018-2010 годах планируется расширить программу «Земский доктор» на малые города (с населением до 50 тыс. человек), повысить зарплаты медработникам, продолжить целевую подготовку специалистов.

Много сделано про проектам кластерного развития. Прошли общественные слушания и издан приказ о создании Краевой клинической больницы им. Вагнера в Березниках. 15 декабря общественность поддержала объединение больниц города Кунгура и Кунгурского муниципального района в единое юридическое лицо. По мнению Дмитрия Матвеева, необходимость создания крупных центров назрела давно, так как маленькие учреждения не могут оказывать качественную медицинскую помощь и необходимо оптимизировать работу административного персонала. «Не дело, когда более трети расходов уходит на управленческий персонал, который никакого участия в лечении не принимает», — объяснил он.

Кроме того, в Пермском крае будет построено семь детских поликлиник — в Кудымкаре, Соликамске, в Кировском, Индустриальном, Свердловском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми, взрослая — в краевой столице по адресу: ул. Ленина, 16. Часть поликлиник будет сдана в следующем году, часть — в 2019 году. Также, согласно адресной инвестиционной программе Прикамья, к 2021 году в краевой столице должна появиться новая онкологическая клиника. На проектно-изыскательные работы и строительство больницы из регионального бюджета будет выделено 750 млн руб.

На пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Пермского края Янина Калина рассказала об успешной реализации пилотного проекта «Новая поликлиника», который стартовал в апреле 2017 года по инициативе губернатора Прикамья Максима Решетникова. В программе приняли участие 12 поликлиник из 9 муниципальных образований края. Основными задачами проекта стали повышение доступности медицинской помощи, формирование комфортной среды и широкое использование информационных технологий.

Напомним, что 19 декабря проект был отмечен благодарностью Министерства здравоохранения РФ, а в 2018 году будет масштабирован на все поликлиники Пермского края.