Больницы Кунгура и Кургурского района объединят В Прикамье прошли общественные слушания по проекту объединения больниц Кунгура и Кунгурского района

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Дмитрий Матвеев

Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 15 декабря, глава Минздрава Пермского края Дмитрий Матвеев представил общественникам проект объединения больниц города Кунгура и Кунгурского муниципального района в единое юридическое лицо. И. о. министра здравоохранения Прикамья отметил, что, объединив ресурсы учреждений, удастся решить целый ряд системных проблем.

«Планируется решить вопросы с доступностью врачебной помощи, наладить «электронное здравоохранение», создать единый лабораторный центр для качественного проведения всех видов анализов, заняться проведением ремонтов и увеличить зарплаты врачам, — отметил Дмитрий Матвеев. — Сегодня из-за большой кредиторской задолженности обоих учреждений и неэффективных расходов найти средства на повышение зарплат медикам и улучшение материально-технической базы не представляется возможным. Для того, чтобы всё сдвинулось мёртвой точки, ресурсы учреждений разумно объединить».

Представители общественности поинтересовались у главы пермского Минздрава об изношенном автопарке больниц, новой системе маршрутизации пациентов и условиях работы фельдшеров. Дмитрий Матвеев заверил общественников, что автопарк будет планомерно обновляться, маршрутизация будет детально проработана и обеспечена, в том числе, возможностями санитарного транспорта для доставки пациентов. Также, по словам главы краевого Минздрава, планируется включение малых городов в программу «Земский доктор» и расширение программы на привлечение в территории фельдшеров.

В итоге кунгурская общественность поддержала проект объединения больниц района и города.

«Кунгур и Кунгурский район — это та ситуация, когда объединение больниц в единое юрлицо абсолютно обосновано. Важно, чтобы больницы перестали делить пациентов на своих и чужих и поняли, что делают общее дело. Сегодня уже более четверти жителей района получают медпомощь в городе, поэтому очень рад, что общественность поддержала этот разумный шаг», — отметил Дмитрий Матвеев.