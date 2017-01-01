Минздрав Прикамья: Онкология — самая серьёзная проблема В Перми построят краевой онкологический диспансер и откроют межрайонные амбулаторные центры

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И. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев

Фото: Константин Долгановский

По словам и. о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрия Матвеева, повышение доступности онкологической помощи является одним из приоритетных направлений в работе регионального минздрава.

Согласно адресной инвестиционной программе Пермского края, новая онкологическая клиника должна появиться в краевой столице к 2021 году. На проектно-изыскательные работы и строительство больницы из регионального бюджета будет выделено 750 млн руб.

Также краевой минздрав планирует поэтапно вывести онкологическую помощь на уровень межрайонных амбулаторных центров, направить туда конкретных онкологов, которые будут проводить диагностику, а часть диагностической нагрузки, например, биопсии, перекинуть на другие медицинские учреждений, чтобы избавиться от очередей и обеспечить своевременное выявление онкологических заболеваний.

«Перед нами стоит задача сделать онкологическую помощь лучшей в Российской Федерации», — подчеркнул Дмитрий Матвеев.





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