Минздрав Прикамья: Зарплаты врачам в 2018 году должны в среднем вырасти до 200%

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Копышко

В 2018 году перед Минзравом Пермского края стоит задача повысить зарплаты врачам в среднем на 200%. Среднему и младшему персоналу — на 100%.

По словам министра здравоохранения Прикамья Дмитрия Матвеева, сейчас идёт работа над сокращением административного персонала, в частности, заместителей главных врачей.

«Такую же работу проводим и по экономическим службам. И будем исправлять ситуацию, когда в больнице, условно, 25 бухгалтеров, по несколько человек на схожих должностях. И эти высвобождающиеся средства мы лучше потратим на повышение заработной платы работникам», — сказал Дмитрий Матвеев.

Министр также добавил, что идёт масштабная работа по обновлению амбулаторно-клинического парка компьютерной техники. В этом году уже обновили порядка 500 компьютеров.

Также в 2017 году удалось закупить крайне необходимые аппараты вентиляции лёгких.

«Причём нам удалось добиться невероятного снижения цены благодаря тому, что мы фактически заставили биться на аукционе двух крупных производителей. Цена упала практически в два раза. Такого в России ещё не было. Условно, такой аппарат мы приобрели за 400 тыс. руб. Эта программа по обновлению аппаратов вентиляции легких, мониторов, УЗИ, в общем, всего, что помогает спасти жизнь, будет продолжена в крае и в следующем году», — отметил Дмитрий Матвеев.

В целом, в ближайшие два года за счёт средств из всех источников Минздрав Пермского края получит порядка 1,5 млрд руб. на обновление и ремонт медицинского оборудования.