Пермский край получил благодарность Минздрава России

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Фото: Константин Долгановский

Подведены итоги реализации пилотного федерального проекта «Бережливая поликлиника», в котором участвует 297 первичных медицинских организаций по всей стране, в том числе — 2 поликлиники Пермского края.

Как пояснила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, проект основан на принципах внедрения бережливого производства. «Это важно, потому что наша национальная система здравоохранения ориентирована на создание пациенто-центрированной помощи. Нам важно оказывать не только качественную медицинскую помощь, но и создавать комфортные условия для выздоровления», — отметила Вероника Скворцова.

Благодарностью Федерального Минздрава за активное и успешное внедрение проекта на территории Прикамья отмечена заместитель министра здравоохранения Пермского края Янина Калина.

Напомним, что по инициативе губернатора Максима Решетникова в Пермском крае весной 2017 года стартовал пилотный проект «Новая поликлиника». В программе приняли участие 12 поликлиник, с ноября 2017 года опыт пилотных медучреждений тиражирован во всех поликлиниках.

«Необходимо изменение подходов к организации работы поликлиник. Проект «Новая поликлиника» направлен на перезагрузку этой системы: цель проекта — снизить время ожидания приема врача. В результате на первом этапе снизили количество дней ожидания приема к участковым врачам в 2,5 раза. Вторым этапом создаем более комфортное пребывание пациентов, понятную навигацию, появился дружелюбный персонал, который всегда готов помочь, дать консультацию», — поясняет губернатор Пермского края Максим Решетников.

В целом вопрос повышения доступности и улучшения качества медицинских услуг — одна из приоритетных задач, сформулированных в программе развития Прикамья.

Проект бюджета Пермского края на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. предполагает наибольший рост финансирования именно программы «Комфортное здравоохранение». По сравнению с 2017 годом оно будет увеличено на 13,5%. Деньги будут, в частности, направлены на развитие и укрепление материальной базы поликлинического звена и повышение доступности медицинской помощи.

Источник — пресс-служба администрации губернатора Пермского края