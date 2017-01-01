За два года в Прикамье построят семь детских поликлиник

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zhulanovo.spotan.ru

По инвестпрограмме в Прикамье запланировано строительство семи детских и одной взрослой поликлиники.

Семь детских поликлиник будут построены в Кудымкаре, Соликамске, а также в Кировском, Индустриальном, Свердловском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах Перми, взрослая — в краевой столице по адресу: ул. Ленина, 16. В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что часть поликлиник будет сдана в следующем году, часть — в 2019 году.

Отметим также, что 30 ноября 2017 года закончились контракты у 55 главных врачей учреждений здравоохранения Пермского края. С 51 специалистом договоры были продлены.

На сегодняшний день на должности главных врачей (или исполняющих их обязанности) прошли назначения в березниковской стоматологии, верещагинской ЦРБ, пермской городской поликлинике на Малой Ямской, патологоанатомическом бюро Перми. В двух случаях — по предельному возрасту главных врачей, ещё в двух — по договорённости сторон.

«У нас нет какой-то цели поменять как можно больше главных врачей. Нет какого-то определённого графика смены. Мы работаем в рамках законодательства, а по трудовому кодексу работодателю дано право расторгнуть контракт в любой момент. Главный врач — далеко не награда. Это тяжёлый труд. И если мы видим, что кто-то не справляется, вызываем, разговариваем, принимаем совместное решение о будущем, — пояснил и. о. министра здравоохранения Прикамья Дмитрий Матвеев, — У любого главврача есть две составляющие, по которым оценивают его работу. Это медицинская составляющая и финансово-хозяйственная. Он должен справляться и там, и там».