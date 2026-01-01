Перезагрузка города Как меняется Пермь с внедрением технологий

Цифровая трансформация в Пермском крае — не лозунг, а реальность, подтверждённая федеральными рейтингами. В 2024 году

Прикамье заняло второе место в индексе IQ регионов России, набрав 226 баллов и пропустив вперёд только Югру (233). Сама Пермь уверенно закрепилась на четвёртой позиции среди мегаполисов страны (220,5 балла), обойдя Екатеринбург и Нижний Новгород и вплотную приблизившись к Москве, Петербургу и Казани. Эти цифры отражают целенаправленную стратегию, которая уже сегодня превращает город в готовую к масштабным ИИ-решениям экосистему.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.