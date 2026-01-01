«Эпоха» современности В историческом центре Перми возводится жилой дом премиум-класса

Уникальный жилой дом премиум-класса «Эпоха», органично вписанный в сердце города, станет не просто новым адресом, но гармоничным диалогом эпох. Архитектурная концепция здания строится на тонком балансе — NOVA бережно сохраняет дух и масштаб исторической застройки Перми, дополняя её современными линиями и технологиями.

В окружении отреставрированных старинных и новых зданий, вблизи музеев, театров, модных гастрономических и концертных пространств, новый жилой дом открывает все преимущества жизни в приватном центре. Дом «Эпоха» — это технологичное воплощение высокого уровня жизни.

Бескомпромиссное качество

Фактурный фасад дома создан по классическим принципам, характерным для архитектуры XIX века, и визуально разделён на три части. Облик представлен в нейтральной цветовой палитре, отделка выполнена из декоративной штукатурки, камня, рождённого технологиями, — инновационного материала АРХИО. Верхние этажи выделены акцентным цветом, созданным специально для дома «Эпоха».

Надёжность и долговечность здания обеспечивают стены, возведённые из монолитного каркаса, керамического кирпича и высокоэффективного утеплителя толщиной до 250 мм.

Шестиэтажный дом всего на 56 квартир, высота потолков в них достигает 3,95 м.

Особое внимание в технологиях строительства «Эпохи» уделено обеспечению максимальной звукоизоляции. Спуск и подъём обеспечивают импортные лифты, оснащённые системами шумоподавления и плавного торможения. Панорамные окна здания выполнены из утолщённого шестикамерного профиля с энергосберегающими стеклопакетами премиального сегмента. В инженерных системах применяются трубы с наивысшей степенью звукоизоляции.

Технологичная приватность

Созвучный облику губернского центра фасад жилого дома «Эпоха» скрывает за собой многоуровневую систему идентификации, исключающую любые несанкционированные проходы. Здание обеспечено круглосуточным постом охраны, консьерж-сервисом, видеонаблюдением с высоким качеством записи и длительным хранением архива данных.

Для резидентов открыты все двери: домой можно попасть без ключей или физических карт, «виртуальный портье» распахивает двери по ходу движения автоматически. Двери оснащены раздвижным открыванием или автоматическим распашным приводом, въезд на парковку осуществляется по метке или распознаванию номера.

При этом умный контроль доступа и передвижения внутри дома обеспечивает полную безопасность и приватность жильцов. Доступ в холл имеют все жители, в подземный паркинг — только владельцы машино-мест, в то же время и резиденты, и посетители могут попасть только на свой, запрограммированный этаж. Сервисный персонал использует временную ключ-карту с регистрацией в базе данных посетителя, а после визита возвращает её на пост охраны. Для безопасности эти карты деактивируются каждый день.

Высококлассные инженерные системы

В совместной разработке с интегратором BELDEX, чей опыт в сфере премиальной инженерии превышает 20 лет, спроектирован единый механизм, где каждый узел усиливает эффективность всей системы. В его основе только передовые и проверенные опытом решения. Трубы Ostendorf из Германии с наивысшей степенью звукоизоляции и гарантией качества 25 лет, ворота паркинга от ведущего европейского производителя «Хёрман», итальянская инженерная сантехника «Валтек» — детали, которые демонстрируют уровень технической оснащённости дома.

Комфорт пространства

Общественные пространства «Эпохи» детально продуманы. Двор спрятан от городского шума и чужих взглядов и располагает к отдыху и умиротворению. Здесь можно насладиться обилием зелени и растений, а в тёплый летний вечер уютно расположиться перед проектором на открытом воздухе. Для детей обустроена безопасная площадка.

Украшением дома станут расположенные на крыше частные и общественные террасы. Здесь резиденты смогут насладиться уединением, урбанистическими пейзажами и мерцающими огнями города. Кроме общедоступных пространств на крыше для всех жителей, можно выбрать уникальный формат квартиры с собственной террасой.

Жилой дом «Эпоха» — это баланс между историей и современностью, традициями и прогрессивными городскими тенденциями. Он создан для тех, кто ценит аутентичность, не желая жертвовать комфортом и стилем. Здесь прошлое и будущее не противостоят, а создают идеальную среду для жизни и отдыха.

Ввод в эксплуатацию уже в следующем году.

Адрес офиса NOVA в Перми:

ул. Николая Островского, 49

Тел. +7 (342) 259-58-48

Застройщик ООО «СЗ «Нова-1». ИНН 5904386124.

Проектная декларация на сайте

ул. Николая Островского, 49Тел. +7 (342) 259-58-48Застройщик ООО «СЗ «Нова-1». ИНН 5904386124.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

На правах рекламы

