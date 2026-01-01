Полина Путякова журналист Умная Пермь Как цифровые системы внедряются в городскую инфраструктуру

Пермский край является одним из лидеров цифровой трансформации среди российских регионов. Согласно последним данным индекса IQ регионов России, по итогам 2024 года Прикамье занимает второе место с показателем 226 баллов, уступая лишь Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре (233 балла). Среди крупнейших городов страны Пермь уверенно держит четвёртое место с рейтингом 220,5, находясь с небольшим отрывом сразу за Москвой (260), Санкт-Петербургом и Казанью. Для сравнения: Екатеринбург набирает 210 баллов, а Нижний Новгород — 206.

Этот высокий результат — не случайность и не просто статистика. Как отмечает Анатолий Заикин, директор по развитию сети технопарков «Морион Диджитал», статус Перми как одного из лидеров цифровизации подтверждается практическими достижениями. Системы видеоаналитики повышают пропускную способность перекрёстков на 15—20%. Цифровые инструменты строительного контроля позволяют фиксировать нарушения за считаные секунды и передавать их подрядчику без бумажной волокиты. В сфере ЖКХ активно внедряются умная инфраструктура, голосовые помощники и системы прозрачной оценки качества уборки и ремонта, что заметно улучшает обслуживание без увеличения штата. Платформы цифровых двойников объединяют данные транспорта, ЖКХ и экологии, обеспечивая предиктивную аналитику, а системы мониторинга инженерной инфраструктуры помогают предотвращать аварии.

«Пермь располагает уникальными ресурсами, которые и обеспечивают её место в числе лидеров. Это не просто набор ИТ-компаний, а сформированная экосистема, где каждый закрывает свою зону», — подчёркивает Анатолий Заикин.

От фиксации к прогнозированию

Внедрение цифровых технологий в строительство и эксплуатацию многоквартирных домов уже приносит измеримые результаты на уровне отдельных девелоперских проектов. По данным Андрея Бородкина, генерального директора ГК «Техзор», девелоперы-клиенты сокращают время фиксации нарушений с 45 минут до 22 секунд, время приёмки — на 40%, а передачу ключей — на целый месяц. Эти цифры иллюстрируют, как цифровые платформы превращают рутинные процессы в быстрые и контролируемые операции.

Дополнительный импульс даёт BIM-моделирование: по оценке Минстроя, которую приводит Кирилл Николаев, коммерческий директор АО «ПЗСП», оно снижает риск ошибок в проектной документации до 40% и позволяет оперативно находить несоответствия.

Подлинная ценность «умных» домов выходит далеко за рамки ускорения стройки. Георгий Андрианов, технический директор ООО «Бюро Информационных Технологий» (ООО «БИТ»), объясняет, что анализ данных позволяет выявлять скрытые закономерности и тенденции, которые напрямую влияют на городскую среду. «Умное» здание становится источником объективных данных о реальной жизни жителей, что помогает точнее планировать сети, транспорт и социальную инфраструктуру. Вместо опоры только на проектные нормы появляется возможность корректировать планы с учётом фактического использования домов и территорий — где-то не построили запланированный объект, где-то изменились пики потребления ресурсов. В итоге городские власти получают не формальную, а реальную картину: когда заселяется дом, как загружены парковки и дворы, какие часы дают максимальную нагрузку на улицы.

Такой подход полностью соответствует федеральной повестке платформенного управления и цифрового планирования. При этом эксперты подчёркивают, что оцифровывать все дома по одному шаблону нецелесообразно. Георгий Андрианов отмечает, что для новостроек многие решения можно заложить ещё на этапе проектирования, тогда как для вторичного фонда и старого жилья внедрение обходится дорого. Здесь приоритет — снижение аварийности и потерь энергоресурсов.

«Старый фонд не нужно сразу приводить в соответствие со стандартами новостроек, — поясняет он. — Первым делом нужны решения, которые дают видимый эффект: учёт и контроль ресурсов за счёт автоматической передачи показаний и умных датчиков». Только после этого имеет смысл добавлять автоматизацию доступов, видеонаблюдение и цифровые сервисы для жителей.

С 2025 года в России вступили в силу обязательные стандарты для «умных» домов, которые позволяют отличить реальные технологии от маркетинговых инструментов. Как указывает Кирилл Николаев, в базовый набор теперь входят IP-домофоны и видеокамеры, системы контроля доступа, датчики мониторинга инженерных систем, интеллектуальные приборы учёта ресурсов и энергосберегающие решения. Хотя для части покупателей дополнительные «фишки» становятся преимуществом при выборе ЖК, большинство клиентов не готовы переплачивать за расширенное наполнение и ограничиваются базовым набором функций.

Цифровизация открывает пространство для применения искусственного интеллекта там, где много повторяющихся данных, высока стоимость ошибки и требуется быстрое принятие решений. Георгий Андрианов выделяет три ключевые зоны максимального эффекта. Первая — ЖКХ и инженерная инфраструктура: ИИ прогнозирует износ, аварийность и подсказывает оптимальные варианты ремонта. Вторая — транспорт: прогноз пассажиропотока, адаптивное управление светофорами, оптимизация маршрутов. Третья — градостроительное планирование: проверка документов, моделирование сценариев застройки и нагрузки на инфраструктуру.

Умная «вторичка»

Однако настоящие масштабы и сложности цифровой трансформации проявляются при работе с уже существующим жилищным фондом. Если в новостройках умные решения часто закладываются на этапе проектирования и становятся частью конкурентного предложения, то в старом фонде инициатива, как правило, исходит от государства и органов местного самоуправления.

Ольга Ганина, директор ООО «Цифровой омбудсмен жителя», подчёркивает, что треки развития «умностей» для новых и существую­щих объектов существенно различаются. В старых домах наиболее востребованы технологии, которые можно внедрить без серьёзной перестройки инфраструктуры: умная домофония, мобильные приложения жителей для подачи заявок в УК, системы диспетчеризации и контроля выполнения работ, а также сервисы безопасности — видеонаблюдение и освещение. При этом эксперт отмечает, что внедрение цифровизации в старом фонде осложняется инфраструктурными ограничениями и высокой стоимостью оборудования. Поэтому здесь более уместны решения, которые можно устанавливать на индивидуальном уровне (умные розетки, выключатели, умные двери), а для общедомового имущества — инструменты, повышающие производительность труда управляю­щих организаций и качество коммуникации между жителями, УК и властью.

Светлана Перминова, CEO компании «Юникорн» (ТМ Ujin), соглашается, что процесс цифровизации существующего жилищного фонда затруднён необходимостью получения решения общего собрания собственников для работы с общим имуществом. По её словам, сегодня лишь около 40% потребителей готовы использовать и оплачивать цифровые сервисы, чего пока недостаточно для быстрого развития отрасли. Тем не менее прецеденты успешных решений уже появляются.

Главная цель, по мнению обоих экспертов, — объединить логику работы сервисов управляющей организации и жителей, предоставив людям удобные инструменты взаимодействия. Жильцы получают прозрачный учёт платежей, быстрые ответы на заявки через мобильное приложение, дополнительный комфорт и безопасность. Управляющие компании, в свою очередь, сокращают издержки, снижают количество аварийных ситуаций и высвобождают время сотрудников от рутинных задач.

Одной из ключевых проблем остаётся отсутствие единых стандартов: разные застройщики и сервисы используют собственные протоколы.

Светлана Перминова отмечает, что в рамках утверждённой правительством концепции цифровизации МКД до 2030 года ведётся активная работа над серией ГОСТов «Умный дом». Уже утверждено 18 национальных стандартов и два предварительных, которые должны обеспечить интероперабельность систем разных производителей, их надёжность и безопасность.

В практике управляющих организаций уже активно применяется искусственный интеллект. Светлана Перминова рассказывает, что на объектах партнёров ИИ-ассистент выступает первой линией технической поддержки: помогает настроить приложение, подключить умные устройства, оформить заявки, предоставляет данные по приборам учёта и загружает квитанции.

Транспорт и экология в цифре

Цифровизация затрагивает не только сами здания, но и городскую инфраструктуру вокруг них. Примеры — транспортная система города и мониторинг экологии.

В Перми развитие идёт в рамках федерального проекта по внедрению интеллектуальных транспортных систем в городах с населением свыше 300 тысяч человек. Как рассказывает Дмитрий Поносов, коммерческий директор TrafficData, на сегодняшний день в городе уже внедрён ряд ключевых технологических решений. В частности, установлены детекторы транспорта с функцией распознавания государственных регистрационных знаков, что существенно расширяет возможности мониторинга транспортных потоков.

Для обычного жителя многие из этих элементов остаются незаметными — они работают «в фоне», собирая и обрабатывая данные. Однако есть и вполне видимые нововведения. Одним из самых заметных стало появление виртуальной пешеходной кнопки на четырёх пешеходных переходах. Система автоматически фиксирует присутствие человека у перехода и переключает светофор, делая пересечение дороги более удобным и безопасным.

Эффект от внедрения этих решений уже ощущается. Иван Чебыкин, генеральный директор TrafficData, отмечает, что благодаря новым технологиям снижается аварийность — за счёт более быстрой фиксации и реагирования на инциденты. Улучшается пропускная способность отдельных участков дорог, движение становится более плавным, без резких остановок и заторов.

В то же время эксперт подчёркивает, что текущие решения не только создают цифровой фундамент для будущего управления, но и обес­печивают максимально возможный текущий уровень оптимизации и адаптивного регулирования потоков.

В Перми, как и во многих других городах, уже существует достаточно большое количество разнородных систем экологического мониторинга. Алексей Шатров, директор ООО «Лаборатория Новых Технологий», отмечает, что среди них есть станции промышленных объектов, которые по закону обязаны вести мониторинг экологических параметров на своих промплощадках. Однако пока эти системы остаются разрозненными.

По мнению эксперта, настоящий прорыв возможен только тогда, когда число систем, данные которых будут доступны для обработки внешними аналитическими платформами, вырастет критически. Только в этом случае появится возможность заниматься серьёзным прогнозированием экологической нагрузки при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) и в долгосрочных планах развития города. Это даст возможность не только фиксировать текущее состояние, но и предсказывать экологические риски.

Также появится возможность составлять карту экологического давления в настоящий момент и с прогнозом «на завтра», которая учитывает направление и скорость ветра, влажность воздуха, естественные преграды, уровень инсоляции, осадки и ожидаемое давление от предприятий. Такой прогноз особенно полезен для людей с респираторными заболеваниями, аллергиями и астмой: он помогает планировать прогулки, перемещения и даже выбор района для проживания. Эксперт напоминает, что комфорт городской среды определяют не только промышленные предприятия, но и природные факторы — например, сезонная пыльца растений, вызывающая сенную лихорадку. Пока же возможности умных систем в экологической сфере используются в основном «постфактум» — для анализа уже произошедших событий, а не для оперативного предотвращения рисков.

Барьеры умного города

Главным препятствием на пути к полноценному «умному городу» остаётся не техническая сложность и даже не дефицит инвестиций, а организационная инерция, считает Анатолий Заикин.

«Часто возникает иллюзия, что достаточно купить программное обеспечение, и оно само всё настроит. Реальный барьер — отсутствие готовности ведомств и управляющих компаний перестраивать внутренние регламенты. Наши резиденты регулярно сталкиваются с ситуацией, когда их технология даёт очевидный эффект (экономия 15—30%, сокращение ручной работы, объективный контроль), но внедрение упирается в нежелание менять привычные процессы или в разобщённость городских систем, которые не «разговаривают» друг с другом», — говорит он.

Вторая проблема, по мнению эксперта, — высокая стоимость входа для заказчиков: даже при окупаемости в два-три года малый и средний бизнес часто не может позволить себе инвестиции в цифровую трансформацию.

В то же время Георгий Андрианов указывает, что главный барьер кроется в недостаточно понятной экономике внедрения. Многие решения уже существуют, однако до сих пор неясно, кто именно должен инвестировать в цифровизацию, как быстро она окупится и как правильно оценить получаемые эффекты. Пока этот механизм не отлажен, даже полезные технологии внедряются заметно медленнее, чем могли бы. Поэтому сегодня ключевая задача — выстроить такую модель, при которой новые цифровые сервисы «умного города» будут понятны, доступны и выгодны всем участникам процесса: жителям, управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и руководству города.

Светлана Перминова, в свою очередь, обращает внимание на проблему размытости ответственности. После сдачи объекта часто возникает вопрос: кто отвечает за работоспособность умной инфраструктуры, кто оперативно решает неисправности и отвечает на вопросы жителей? В обеспечении функционирования «умных» зданий участвует сразу несколько сторон — производители оборудования, подрядчики, разработчики ПО и управляющие организации. При отсутствии чётко отлаженных бизнес-процессов это приводит к перекладыванию ответственности и затягиванию решений. Именно поэтому многие организации пока предпочитают проверенный консервативный путь «по старинке», где все роли и риски давно понятны.

Не менее серьёзным вызовом остаётся вопрос баланса между безопасностью и приватностью. Алексей Шатров отмечает, что технологии «умного города» будут эволюционировать именно под давлением требований соблюдения приватности. «Нас преследуют камеры в мегаполисах. Либо это станет неизбежной частью жизни, либо технологии шагнут вперёд, удерживая важное и убирая ненужное», — считает эксперт.

Он подчёркивает, что границы приватности нарушают не только камеры видеонаблюдения, но и системы мониторинга ресурсов ЖКХ, а также обычные мобильные устройства. В ближайшее время, по его мнению, мы увидим переход от простого набора умных квартир к действительно умным домам и полноценной умной городской инфраструктуре.

