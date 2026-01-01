«Генеративный ИИ становится прикладным инструментом для бизнеса»

Евгений Хаберев, директор по развитию компании «Скайори»

Генеративный ИИ уже перестал быть экспериментом «на будущее» и становится прикладным инструментом для бизнеса. Один из самых практичных сценариев его использования на сегодняшний день — корпоративные ИИ-базы знаний. Это не просто поиск по документам организации, а интеллектуальный помощник, который умеет находить нужную информацию по смыслу, учитывать контекст запроса, ссылаться на источник, выдавать готовый структурированный ответ, генерировать готовые договоры и другие документы, а также выполнять аналитику по данным компании.

Ценность таких решений особенно заметна там, где скорость доступа к знаниям влияет на деньги, качество сервиса и устойчивость процессов. Поддержка сотрудников, адаптация новых членов команды, продажи, юридическая функция, клиентский сервис — во всех этих направлениях ИИ помогает сократить время поиска информации, снизить зависимость от отдельных экспертов, уменьшить число ошибок и быстрее принимать решения.

Однако реальная польза возникает не от самого факта внедрения ИИ, а от продуманной архитектуры решения и готовности компании к изменению бизнес-процессов. Важно, чтобы система работала с корпоративными источниками данных, учитывала права доступа, давала ответы с цитированием и встраивалась в привычные для сотрудников интерфейсы. Не менее важно заранее определить бизнес-сценарии и метрики эффективности внедрения: время обработки запроса, скорость подготовки документов, снижение нагрузки на линию поддержки, рост качества клиентских ответов и другие метрики, в зависимости от особенностей соответствующих бизнес-процессов.

На практике корпоративная ИИ-база знаний — это способ превратить разрозненные документы, регламенты, переписки и накопленную экспертизу в рабочий актив компании. Именно такой подход даёт бизнесу не «модную технологию», а измеримый результат.

Например, в 2025 году компания «Скайори» разработала ИИ-базу знаний в виде экспертной системы для Законодательного собрания Пермского края, которая помогает отвечать на вопросы по законодательству субъектов Российской Федерации, в том числе проводить анализ сходства и различий в законодательном регулировании конкретной отрасли в разных регионах.

Тем компаниям, которые рассматривают проекты с применением генеративного ИИ, мы рекомендуем начинать не с выбора модели, а с постановки задачи и оценки эффекта.

