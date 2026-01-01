Станислав Маховер, директор по развитию и подготовке строительства АО «СтройПанельКомплект»

Сейчас СПК находится на этапе опытной эксплуатации и непосредственного тестирования цифровой экосистемы, которую мы последовательно выстраиваем с 2024 года. Параллельно осуществляется образовательная программа для ключевых подразделений: формовочных и арматурного цехов. На текущий момент обучено порядка половины персонала; оставшаяся часть сотрудников будет вовлечена по мере оснащения рабочих мест специализированным оборудованием.

Отдельное стратегическое направление — подготовка управленческого звена. Мы системно выстраиваем обучение для заводоуправления, охватывая как профильные подразделения, так и руководителей проектов и начальников строительных участков, формируя единое управленческое и технологическое понимание процессов.

В течение последнего месяца был реализован комплекс мероприятий по внедрению исполнительной документации в цифровом формате. Особое внимание уделено проработке механизмов формирования и учёта протоколов испытаний бетона. Завершение данного этапа запланировано к осени. Все разработанные решения, наряду с прочими цифровыми инструментами, интегрируются в единую экосистему на базе среды общих данных Pilot-BIM.

Параллельно ведётся тестирование технологий цифровизации строительного контроля. В частности, недавно было выполнено лидар-сканирование одного из этажей строящегося жилого дома в ЖК «Мотовилихинский». Сформированное облако точек успешно синхронизировано с BIM-моделью объекта. Однако данная технология — лишь один из доступных на рынке инструментов; в настоящее время мы находимся в стадии выбора наиболее рациональных решений, всё-таки это пока ещё очень дорогие технологии.

Мы чётко осознаём вектор цифровой трансформации отрасли, внимательно анализируем передовые практики и формируем собственные подходы к достижению поставленных целей. При этом ключевым принципом остаётся непрерывное развитие: наращивание компетенций, формирование методологической базы, выстраивание приоритетов и стратегии.

Не могу не отметить одно из последних наших достижений: BIM-команда компании СПК заняла первое место в одной из номинаций на первой Олимпиаде девелоперов, прошедшей в рамках Российской строи­тельной недели в Москве. Если учитывать уровень конкуренции со стороны крупных игроков федерального масштаба, данная победа для нас очень важна.

Наконец, важно подчеркнуть, что цифровизация рассматривается нами не только как инструмент повышения эффективности производственных процессов, но и как ключевой фактор развития кадрового потенциала и формирования кадрового резерва. Примечательно, что в этот процесс активно вовлекаются сотрудники разных уровней и профилей, включая тех, кто ранее не имел подобного опыта.

