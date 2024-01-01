Алёна Бронникова Отдыху — время Пермский турбизнес надеется на продолжение роста туристического потока в регион Поделиться Твитнуть

Сервисы бронирования фиксируют рост интереса к планированию туристических поездок в Пермский край. Местные представители туристического бизнеса подтверждают увеличение туристического потока в регион и рассчитывают, что положительная динамика сохранится. В условиях конкуренции они стараются разрабатывать оригинальные программы, чтобы удивить постоянных клиентов и привлечь новых.

Старые маршруты, новое наполнение

По данным «Яндекс Путешествий», в 2023 году — начале 2024-го Пермский край попал в топ направлений по росту интереса у пользователей платформы: спрос на отдых в регионе увеличился на 56%.

В Министерстве по туризму Пермского края сообщили, что турпоток в регион в 2023 году составил 1,2 млн человек. Из них 80% туристов распределились по девяти муниципалитетам — это Пермь и Пермский муниципальный округ, Березники, Добрянский, Чайковский, Губахинский, Кунгурский, Суксунский и Соликамский округа. Среди видов отдыха традиционно наибольшим спросом пользуются активный и событийный туризм, речные круизы. Интенсивно развиваются новые формы уже существующих направлений, в том числе экологический туризм с размещением на турбазах и в глэмпингах, — нарастающая тенденция среди местных жителей и гостей края.

Руководитель ООО Бюро туризма «Спутник-РМК» Мария Гилёва отмечает, что со времён пандемии внутренний туризм в целом стал занимать в продажах среди частных лиц более весомую долю. «Полётные цепочки формируются не только к морю, но и в Калининград, Владикавказ, Дагестан — варианты, которые ранее были менее популярны. Люди стали делать ставки и на экскурсионные программы, в приоритете сейчас познавательный туризм», — говорит Мария Гилёва.

Положительное влияние на развитие внутреннего туризма конкретно в Пермском крае, по мнению директора туристического агентства «Софитур» Оксаны Мальцевой, оказывают расширение экскурсионных программ, доступные цены и множество предложений.

«Спросом пользуются авторские и гастрономические туры», — говорит она.

Помимо растущего интереса к гастрономическим турам, эксперты обращают внимание и на повышающийся спрос на горнолыжный, промышленный и сельский туризм, а также развивающиеся автобусные и автомобильные путешествия.

«Автопутешествия стремительно набирают обороты. Это замечательный самостоятельный туризм, он будет только расти. Хорошо бы ещё на трассах связь появилась и работала, и точно будет спрос на мобильные путеводители для самостоятельных путешествий на автомобиле», — уверена директор компании «Валида» Елена Шперкина.

Она также считает, что в Прикамье есть хорошие перспективы у ещё двух видов путешествий: кинотуризма и вертолётных туров. Но последнее направление, по словам директора «Валиды», растёт пока не так активно в связи с высокой стоимостью программ и сезонностью.

При разнообразии самих туристических программ о новых маршрутах пока говорить рано.

«Все «новые» направления не такие уж и новые. Почти всё это уже делали в каком-то виде, однако сейчас в борьбе за потребителя нужно более чёткое позиционирование, поэтому маркетологи отрабатывают акцентные предложения на конкретные целевые аудитории», — отмечает директор туристической компании «Солана» Данил Поздеев.

Приоритеты развития

Федеральный центр поставил регионам задачу обеспечить сохранение особо охраняемых природных территорий (ООПТ). К 2030 году во всех национальных парках страны должна быть создана инфраструктура экотуризма, включая экологические тропы и пешие туристические маршруты, маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры.

По информации краевого Росреестра, всего в Пермском крае существует 369 ООПТ, в том числе 260 регионального значения и 109 местного. В ЕГРН внесены сведения обо всех, кроме четырёх территорий местного значения. В текущем году ожидается внесение сведений о границах ООПТ «Уинский парк», «Уинская пещера», «Воскресенское болото» (Уинский округ) и «Экологический парк села Пешнигорт» (Кудымкарский округ).

В Росреестре отмечают, что внесение в ЕГРН сведений об ООПТ важно для сохранения природных экосистем и для жителей прилегающих к ООПТ местностей: это позволяет определять вид хозяйствования и землепользования и создавать комфортную инфраструктуру для туристов, что делает данные территории экономически выгодными и привлекательными для посещения.

Напомним, в июле 2023 года вступило в силу постановление правительства Пермского края о введении платы за посещение некоторых территорий регионального значения. Сбор установлен в размере 100 руб. с человека. В перечень вошли охраняемые ландшафты «Колчимский (Помянённый) камень» и «Полюд (Полюдов камень)», природный парк «Пермский». В ноябре прошлого года в краевом министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии сообщали, что скоро планируется сделать платным также вход в пещеры и на плато Кваркуш, однако точные даты не называли.

Полученные за посещение ООПТ средства направляются на их развитие. Так, в прошлом году были установлены пять туристических стоянок, входные группы, малые архитектурные формы, аншлаги и указатели на данных территориях, построены пункт размещения инспекторов у Полюда, два кордона инспекторов на Чусовском участке и охраняемом ландшафте «Кваркуш». В текущем году запланировано установить ещё 26 туристических стоянок и беседок, три входные группы на экотропы Чусовского участка, создать экотропы «Каменный город» и «Камень Ветлан», разместить фотозону на экотропе «Голубое озеро» и провести другие работы по благоустройству ООПТ.

По мнению экспертов, на интересе к данным территориям введение платы никак не сказалось. От развития этих территорий пока только положительные ожидания в плане организации инфраструктуры, доступности и сохранения экологии уникальных достопримечательностей.

«На мой взгляд, сбор не повлиял никак в силу своей незначительности на фоне стоимости турпутёвок. Немного добавил организацион­но-офисной работы туроператорам. Ждём адекватной автоматизации со стороны парка, чтобы минимизировать затраты, которые тоже ложатся в стоимость путёвок», — прокомментировал Данил Поздеев.

Стоит отметить также, что в прошлом году экологический туризм был включён в перечень приоритетных туристических направлений Пермского края. Помимо него, в перечень вошли круизный и горнолыжный туризм. Благодаря включению в данный перечень указанные виды туризма получили возможность развиваться за счёт региональных средств, получаемых через ежегодные грантовые конкурсы.

Так, в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в прошлом году субсидии выделялись на создание модульных домов, кемпингов и автокемпингов, пляжей и национальных туристских маршрутов. Всего в Прикамье благодаря этим субсидиям было реализовано 26 проектов.

В этом году гранты можно будет получить на создание кемпингов, приобретение турист­ского оборудования и создание доступной туристской среды. За счёт них на территориях турбаз и кемпингов в Чердынском, Ильинском, Пермском округах и Перми будет установлено 102 модульных дома.

Кроме того, в рамках развития речного туризма муниципалитетам выделят субсидии на обустройство причалов для маломерных и круизных пассажирских судов. К концу этого года модульные причалы появятся в Соликамске и Осе, в 2025 году — в Добрянке, в 2026 году — в Ильинском. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено около 144 млн руб. По сравнению с 2019 годом число заходов туристических теплоходов в Прикамье увеличилось на 70%, и ожидается, что эти цифры продолжат расти.

По оценкам экспертов

Пермский край обладает значительным потенциалом в плане природного и исторического туризма. Но одной из основных составляющих в туристической привлекательности региона является предложение туристского продукта. Сюда входят места размещения, объекты питания, доступные и безопасные маршруты и иная инфраструктура, вплоть до туалетов и организации уборки мусора.

«С размещением, я думаю, у нас уже дела обстоят совершенно нормально, проблем для поездок по краю с этим стало значительно меньше. Новые средства размещения появились за последние пару лет и появятся ещё, так что здесь наблюдается заметное улучшение. С питанием, на мой взгляд, тоже решается проблема, во всяком случае, в большинстве туристических локаций есть точки питания. Но с туалетами вопрос нормально не решён. Казалось бы, чего проще? Но, к сожалению, это остаётся проблемой. Спасибо заправочным комплексам!» — поделилась мнением Елена Шперкина.

Кроме того, для продвижения территории необходима её популяризация и подробная информация о возможностях для путешествий. Данил Поздеев отмечает, что в туризме, как и в любом современном бизнесе, базовым элементом является маркетинг.

«Никто никуда не поедет, если, во-первых, не будет, как минимум, знать о дестинации, а во-вторых, хотеть туда поехать, чтобы самому посмотреть, пощупать то, что увидел на условной «картинке». Конечно, местные туроператоры и даже опосредованно национальные агрегаторы занимаются таким маркетингом, но их ресурсы незначительны в сравнении с государственными. Поэтому основная поддержка должна исходить от властей региона», — добавил он.

Данил Поздеев обратил внимание на кешбэк для сферы кинопроизводства, отметив, что это «мощнейший стратегический вклад в узнавае­мость территории на национальном уровне», поскольку фильмы, снятые на территории Пермского края, ещё на протяжении долгих лет будут рекламировать регион. На это указывают появившиеся маршруты по мотивам некоторых кинокартин, съёмки которых проходили в крае, а также высокий спрос как среди местных жителей, так и туристов из других регионов.

В целом эксперты подтверждают, что турпоток в Прикамье показывает положительную тенденцию. Однако представителям турбизнеса необходимо вести непрерывную работу над созданием новых предложений, чтобы этот показатель продолжал повышаться.

«Туристический поток в 2023 году существенно вырос во многом благодаря юбилею и большому количеству проводимых федеральных мероприятий на пермской земле. Хотелось бы прироста, но задача-минимум — сохранить объём 2023 года. Для роста всегда надо предложить потребителям новые маршруты и яркий событийный ряд», — отметила Елена Шперкина.

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