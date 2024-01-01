Алёна Бронникова Цена детства В Прикамье растут цены и спрос на отдых в детских лагерях Поделиться Твитнуть

Отдых в детских лагерях летом 2024 года подорожает на 8,5—10% по сравнению с прошлым годом. Основной причиной стал рост цен на продукты питания и электро­энергию. Представители отрасли отмечают, что это вполне ожидаемо и не сказалось на спросе.

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Как рассказали в Министерстве труда и социального развития Пермского края, в 2024 году услуги по отдыху и оздоровлению детей планируют организовать более 1000 лагерей. Количество стационарных лагерей, как и в прошлом году, осталось на прежнем уровне — 50. Также будут работать лагеря дневных форм на базе муниципальных и краевых учреждений, лагеря труда и отдыха и палаточные лагеря. Планируется, что за летние каникулы в них отдохнут около 140 тыс. школьников.

Максимальная стоимость путёвки в лагерь загородного типа составит 69,3 тыс. руб. Средняя стоимость сложилась в пределах 45—46 тыс. руб. за смену в 21 день, в санатории — 52—58 тыс. руб. за 24 дня. Средняя стоимость путёвки в профильный лагерь составила 33—35 тыс. руб., при этом минимальная цена — 18 тыс. руб., а максимальная достигает 42,8 тыс. руб.

Руководители детских лагерей отмечают, что стоимость путёвок растёт каждый год в соответствии с уровнем инфляции. Размер оплаты детского отдыха складывается из нескольких статей расходов: содержания, продуктов питания, электроэнергии, зарплат сотрудников, обеспечения безопасности и пр.

«На рост стоимости путёвки повлияли несколько факторов. Одна из самых затратных статей в детской путёвке — питание. Растут цены на электричество, на энергоносители, повышаются цены наших партнёров, которые оказывают грузовые и пассажирские перевозки, и хочется повышать заработную плату нашим работникам», — сообщила директор лагеря «Оранжевое настроение» Олеся Сосновская.

Помимо этого, лагеря стараются развивать материальную базу, обновлять корпуса и внутреннюю инфраструктуру, а также заниматься подготовкой досуговых программ.

«Детские лагеря не получают бюджетное финансирование. Так как они в основном сезонные, а им необходимо круглый год содержать штат, то все затраты за год покупателям приходится оплачивать летом», — добавил руководитель совета Пермского отделения МОО «Содействие детскому отдыху» и директор лагеря «Новое поколение» Валерий Долгих.

Спрос превысил предложение

Валерий Долгих рассказал, что некоторые родители сопоставляют цены на детский лагерь и на поездки к морю, однако такие виды отдыха сильно отличаются друг от друга и сравнивать их не совсем корректно. Так, в стоимость путёвки в лагерь, помимо проживания, входит как минимум пятиразовое питание, круглосуточная работа с ребёнком, медицинское сопровождение, охрана и досугово-содержательная программа.

«Между отдыхом на море родителя и ребёнка и отдыхом ребёнка в детском лагере большая разница. Если родитель едет с ребёнком на море, он покупает питание и проживание, а там он должен как-то организовывать его отдых. Когда ребёнка отправляют в детский лагерь, кроме питания и проживания он здесь получает развлекательную, развивающую, а в некоторых лагерях даже отчасти образовательную программу», — комментирует Олеся Сосновская.

По её словам, многие родители после пандемии озаботились вопросом социализации детей, что также сказывается на спросе. Не последнюю роль играет организация безопасного отдыха, что детские лагеря обеспечивают в полной мере, так как деятельность каждого контролируется государством. Среди преимуществ выбора лагеря для отдыха летом именно в Пермском крае эксперты также называют близкое расположение, исключение акклиматизации и снижение рисков заболеваний вирусными инфекциями.

Несмотря на рост цен, спрос на отдых в детских лагерях в Прикамье не только не снижается, но и показывает положительную динамику. Так, если до пандемии COVID-19 большое количество мест оставались незаполненными и несколько лагерей были вынуждены закрыться в силу экономических обстоятельств, то после пандемии интерес к организованному детскому отдыху резко увеличился, в регионе стали открываться стационарные лагеря и новые направления детского летнего отдыха. Наблюдается дефицит мест в стационарных лагерях.

На это, по мнению экспертов, повлияло несколько факторов. Это меры поддержки в виде детского туристического кешбэка, который вводили два года подряд, сложности с путешествиями за рубеж и демографический всплеск, вследствие которого количество детей школьного возраста сейчас растёт.

«Нам нужен мораторий»

Для детских лагерей кадровый вопрос оказался актуальным, но решаемым. Руководству стало сложнее искать соответствующих требованиям сотрудников, которые готовы трудиться в качестве педагогов, медиков, работников хозяйственных нужд и пищеблока. Потенциальные работники стали выбирать более быстрые способы заработка с бо⁄льшим объёмом оплаты труда, чем могут предложить лагеря.

И если проблему с ростом цен и кадровым голодом эксперты называют прогнозируемой ситуацией, которая с большими усилиями, но решаема, то самой большой трудностью оказались меняющиеся правила нормативно-правового регулирования.

«Мы уже на всех трибунах регионального и федерального уровней говорим одно и то же: не меняйте, пожалуйста, ничего, пусть как есть, так и будет хотя бы в течение двух-трёх лет, дайте отработать в текущих нормативных правилах. Нам нужен мораторий на изменение нормативно-правового регулирования на всех уровнях, а с остальным мы справимся», — говорит Валерий Долгих.

Он также отмечает, что в прошлом году представители отрасли направили краевому правительству предложения, которые были учтены: снижение налога на прибыль и имущество организаций, обеспечение доступности сотовой связи и интернет-покрытия лагерей, проработка вопроса газификации.

В этом году также появилась возможность привлечения большего количества партнёров к участию в жизни лагерей благодаря снятию антиковидных ограничений с 1 января. Лагеря стали более открытыми для сотрудничества, что позволит сделать программы более разнообразными и доступными для всех категорий детей. Для предприятий такое партнёрство выгодно в плане поддержания корпоративной культуры и профориентационной деятельности.

Специфика поколения

Эксперты отмечают, что современные школьники стали более общительными и готовы проявить себя.

«Сейчас дети в лагерь поехали совсем другие, им это действительно надо. Почти не стало ребят, которые курят в лагерях, я уже давно не помню какие-то хулиганские проступки или распитие спиртных напитков», — поделился Валерий Долгих.

Среди программ, которые предлагают лагеря, как и раньше, спросом пользуются спортивные и творческие. Востребованы также занятия иностранными языками, в том числе китайским и английским. Большим спросом пользуется робототехника.

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