Екатерина Артёмова Путёвка на завод В Прикамье зафиксирован всплеск популярности промышленного туризма Поделиться Твитнуть

По итогам 2023 года количество человек, посетивших экскурсии по предприятиям Прикамья, выросло более чем на 40%. Сами компании и эксперты объясняют повышенный интерес к промышленному туризму увеличением внутреннего туристического потока в целом, а также трендом на импортозамещение и различными бонусами, которые получают предприятия, открывшиеся для туристов.

Турист прошёлся по производству

По данным Министерства по туризму Пермского края, в 2023 году промышленные предприятия региона посетили более 85 тыс. туристов, что на 44% больше, чем в 2022 году. В министерстве отмечают, что посещение производственных площадок компаний Прикамья одинаково интересно как местным жителям, так и гостям.

«Пермский край является регионом — наставником по развитию промышленного туризма. С 2021 года Прикамье — участник всероссийской образовательной программы «Открытая промышленность». В рамках неё предприятия проходят обучение и создают экскурсионные туры. Чаще всего экскурсии проходят непосредственно в стенах самого предприятия, но могут быть организованы путевые, обзорные экскурсии, различные мастер-классы», — рассказали в краевом минтуризма.

В числе предприятий, которые сегодня активно пускают туристов на свои производства, — АО «Кондитерская фабрика «Пермская», Краснокамская фабрика деревянной игрушки, Чусовской металлургический завод, АО «Протон-ПМ», завод по производству оптического кабеля «Инкаб», Promobot, предприятие по переработке продуктов пчеловодства «Тенториум».

Завод «Инкаб», например, проводит экскурсии почти с самого начала своей деятельности. «Экскурсия — это знакомство с производственным корпусом, где и создаётся продукт. Чаще всего интерес к таким турам проявляют учащие­ся профильных образовательных организаций, представители компаний-партнёров или наших заказчиков. Но есть и те, для кого посещение завода — это по большей части впечатления, а не профессиональный интерес. Особое внимание приковано к работе нашего Управления любви. Это подразделение в структуре завода, которое отвечает за внешние и внутренние маркетинговые коммуникации, атмосферу и боевой дух», — рассказали в пресс-службе «Инкаба».

«Тенториум» организует туры по своей площадке с 2021 года и разработал несколько экскурсионных программ. Так, в классический тур входит экскурсия на производство и мастер-класс по изготовлению медового сувенира, а в супертур «Всё включено» — экскурсия, купание в термах и обед.

«Мы постоянно стараемся дополнить экскурсионные туры чем-то новым. Кроме того, в конце весны готовимся открыть прямо на заводе музей северного пчеловодства, который добавит интерес к существующему маршруту экскурсии», — поделились в компании.

Взглянуть изнутри

Сами предприятия сегодня тоже отмечают рост заинтересованности со стороны туристов.

«Тенториум», который начинал свой путь в промышленном туризме с одной бесплатной экскурсии для школьников второго класса, в 2023 году принял уже около 4 тыс. туристов.

«Сейчас к нам приезжают не только из Пермского края, но и из соседних регионов, с которыми у нас есть прямое авиасообщение. Кроме того, если раньше наши экскурсии посещали в основном организованные группы, то начиная с этой зимы у нас часто бывают самостоятельные туристы, которые узнают о нас по рекомендациям», — сообщили в «Тенториуме».

На экскурсиях «Инкаба» в 2023 году побывало более 500 человек.

«Промышленный туризм привлекает людей своей возможностью своими глазами увидеть, как рождается продукт, понять, «как это сделано» и как устроен процесс производства. Для одних подобные экскурсии могут дать ответы на вопросы, связанные с бизнесом: стоит ли доверять заводу, всё ли соответствует заявленным условиям. Для других могут сыграть важную роль в принятии значимых личных решений — выбор карьерного пути, места работы и профиля деятельности», — объясняют на заводе.

Старший преподаватель кафедры туризма ПГНИУ Инна Зырянова связывает всплеск популярности промышленного туризма с ростом внутреннего туризма в целом.

«Основные туристические маршруты по Пермскому краю сформировались ещё в 1960—1970-е годы. Туроператоры постоянно придумывают, как их разнообразить. Включение в программу посещения промышленных предприятий — один из способов это сделать. Чаще всего экскурсии на производство являются не самостоятельным туристическим продуктом, а именно частью туров по региону. Так как спрос на такие туры в последние годы вырос, увеличивается и число туристов, посещающих наши заводы», — поясняет Инна Зырянова.

Также среди факторов позитивной динамики промышленного туризма она называет различные госпрограммы, направленные на его поддержку, вроде «Открытой промышленности».

«Кроме того, интерес к российскому производству существенно вырос в связи с трендом на импортозамещение. Сейчас важно показать населению, что отечественная промышленность и её продукция заслуживают доверия, и самый действенный инструмент — дать людям всё увидеть своими глазами», — говорит эксперт.

Предприятия готовы открыться

Немаловажную роль в развитии промышленного туризма играет и то, что компании увидели множество преимуществ, которые даёт им такая открытость. «Это отличная возможность продемонстрировать свои достижения, привлечь новых клиентов, инвесторов, партнёров или потенциальных сотрудников, а также повысить уровень прозрачности своей деятельности, узнаваемости бренда», — полагают на заводе «Инкаб».

По словам Инны Зыряновой, предприятия действительно всё чаще готовы приглашать гостей на свои производства. Несмотря на это, промышленный туризм остаётся самым трудноразвиваемым видом туризма. «Во-первых, некоторые компании, например предприятия оборонно-промышленного комплекса, могут показать туристам далеко не всё. Во-вторых, даже если производство не сильно секретное, открытость предприятия очень зависит от его владельцев и руководства — сколько денег они готовы вкладывать в составление туристических программ, сколько людей готовы выделять для решения этих задач», — объясняет она.

Тем не менее старший преподаватель кафедры туризма ПГНИУ считает, что число компаний, открывающих свои двери для туристов, будет расти.

«Мы пока только в начале пути, но если сравнивать развитие промышленного туризма сегодня с ситуацией в 2015—2017 годах, то уже заметен серьёзный прогресс. Как мы видим, даже некоторые предприятия ОПК выбрали участки производства, на которые можно водить туристов, и стали организовывать экскурсии, — обращает внимание Инна Зырянова. — Дело в том, что участие в программах промышленного туризма даёт компаниям неоспоримые бонусы. Для крупных компаний это способ привлекать новые кадры, а также взаимодействовать с населением в территории присутствия — убедить людей, что производство экологично, продукция безопасна, а само предприятие социально ответственно. Для мелкого и среднего бизнеса это возможность получить дополнительную прибыль за счёт продажи сувениров и прорекламировать свою продукцию».

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