Метод Майера В «Демидково» предлагают новую программу оздоровления организма Поделиться Твитнуть

Летом 2023 года санаторий «Демидково» предложил своим гостям новую медицинскую программу с интригующим названием «ДМ». Аббревиатуру можно расшифровать как доктор Майер, детокс по Майеру или Демидково-Майер — всё это будет правильно, ведь в основе программы — проверенный годами метод австрийского доктора Франца Ксавьера Майера и более 13 лет опыта «Демидково» в детоксе.

Почему Майер?

Доктор Майер нашёл ключ к здоровью в кишечнике и разработал систему оздоровления, в которую включил правильное питание, особую мануальную терапию живота и медикаментозную терапию. Доктор строго придерживался своей системы и прожил 90 лет. До конца своих дней был в ясном уме, не прекращал лечебную практику.

От ЭРЛ к ДМ

В 2010 году санаторий «Демидково» одним из первых в Пермском крае внедрил программу эндоэкологической реабилитации (ЭРЛ). Идея принадлежала учредителю санатория, врачу-аллергологу, кандидату медицинских наук Юлии Кузяевой. Изучив опыт лучших российских и зарубежных детокс-программ, она отдала предпочтение методике профессора Юрия Левина. Методика была адаптирована для лечения профессиональных заболеваний сотрудников предприятий, которые приезжали в «Демидково» на оздоровление. Затем появились новые направления ЭРЛ — «Директор. Перезагрузка» и «Школьник. Перезагрузка». Программа доказала свою эффективность и обрела заслуженную популярность.

В 2021 году медицинский центр возглавил Дмитрий Якшин — врач-анестезиолог-реаниматолог, трансфузиолог. Он пришёл с новыми идеями, желанием учиться и потребностью найти уникальную методику, которая поможет каждому пациенту вернуть здоровье.

«Я был в поиске, анализировал успешный опыт разных клиник, отзывы пациентов, заключения экспертов, — говорит Дмитрий Якшин, — и в этом бесконечном поиске мне всё больше откликался метод доктора Майера. Затем, благодаря поддержке учредителя Юлии Владиславовны Кузяевой, я прошёл обучение в австрийском центре Viva Mayr и получил диплом майер-терапевта».

Но это было лишь начало большого пути, который привёл к «ДМ-программе». Несколько лет пришлось потратить на глубокое погружение в тонкости майер-терапии, чтобы докопаться до сути и взять самое лучшее. Активно проходило обучение медицинского персонала «Демидково». Главный врач санатория Дмитрий Якшин начал вести здоровый образ жизни по Майеру и за три месяца снизил вес с 105 до 88 кг. Этот результат он удерживает уже более 1,5 лет легко и без лишних усилий.

Авторская «ДМ-программа»

Симбиоз богатого опыта в детоксе, принципов майер-терапии и огромного желания дарить здоровье людям воплотился в авторской «ДМ-программе».

Программа показана при хроническом стрессе, сердечно-сосудистых заболеваниях, артериальной гипертензии, сахарном диабете и ожирении, при преждевременном старении.

Выбрав «ДМ-программу», вы попадёте в заботливые руки главного врача санатория «Демидково» Дмитрия Якшина. Он подберёт процедуры, подходящие именно вам, окружит вниманием, заразит своим позитивом и вдохновит личным примером. Кстати, участники программы часто расшифровывают ДМ как Дмитрий Михайлович.

Важной особенностью программы является то, что после её прохождения у человека возникает устойчивое желание организовать свою жизнь по-новому, повысить её качество. Такие меры положительно сказываются на здоровье и самочувствии. Здоровье — это силы и энергия для добрых дел и новых свершений. Приезжайте за здоровьем в «Демидково»!

Телефон +7 (342) 270-12-72

www.demidkovo.ru

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