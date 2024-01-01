На полном ходу Коммерческий директор теплоходной компании «ВолгаWolga» Екатерина Фёдорова — о востребованности круизного туризма Поделиться Твитнуть

Фото: компания «ВолгаWolga»

Благодаря 300-летию Пермь стала одним из городов — лидеров в сфере круизного туризма. Ещё несколько лет назад многие туристы не знали о нашем городе и не понимали, зачем сюда отправляться в круиз. В последние годы ситуация стала меняться, а в прошлом году только ленивый не зашёл со своим теплоходом в Пермь. Было много судозаходов всех круизных операторов. Это сильно повлияло на популяризацию Перми и Пермского края как крупного интересного речного порта.

Круизы бывают разной длительности — от трёх до 20 дней. В среднем туристы выбирают круиз продолжительностью семь-восемь дней. В длительные круизы отправляются те, для кого круиз — самый любимый вид отдыха.

Екатерина Фёдорова, коммерческий директор теплоходной компании «ВолгаWolga»

Важно, что в Пермском крае во власти есть люди, которые уделяют внимание развитию круизного туризма. Необходимо строительство новых причалов в городах. Сейчас они есть в Перми, Чайковском и Березниках. Никак не можем дождаться Хохловку и Осу, хотелось бы Соликамск. С появлением новых причалов появляется больше возможностей для организации круизов и привлечения людей из других регионов, потому что круизёры — это постоянная и «возвратная» категория туристов. Русла рек не меняются, поэтому любой новый городок — повод для пиара.

Теплоходная компания «ВолгаWolga» как круизный оператор в течение многих лет собственными силами занимается популяризацией Перми. Мы разработали много программ за эти годы, рассказываем про Пермь, пермские бренды, придумываем собственные, как, например, «Легенды Пармы», знакомим с культурой коми-пермяков, а заодно и соседей — Удмуртии и Свердловской области.

Мы занимаемся популяризацией не только Перми, но и других объектов края, и люди, зная, что есть ещё варианты, потом снова берут круиз до Перми, чтобы поехать на другую экскурсионную программу. Возвратность на круизы в Пермь высокая. Есть туристы, которые приезжают к нам по пять-шесть раз. Им нравится наша гостеприимность. Ещё до 300-летия многие отмечали, что Пермь — это столичный город. Людей впечатляли наши просторы, широкие проспекты и улицы в центре. Отзывы были хорошими, а с прошлого года стали ещё лучше.

В навигацию 2024 года мы ожидаем примерно 3 тыс. туристов из других регио­нов в Пермь. В основном это волжане: если смотреть с юга — это будут туристы из Астрахани, из Волгограда, Саратова, Самары, Ульяновска. Если посмотреть северо-западную ветку — это туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Нижнего Новгорода, Казани. То есть у нас есть круизы в Пермь из всех крупных городов, которые присутствуют на Волге. У нас сохранилось то же количество единиц флота, как и в прошлом году — в 2024 году мы выходим с пятью теплоходами.

Конкуренция в нашей сфере умеренна, потому что спрос на речные круизы растёт, а количество теплоходов ограничено. Новые теплоходы начали строить, но это одно-два судна в год. Конкуренция есть в определённых ценовых сегментах или среди теплоходов, совершающих схожие по маршруту и датам круизы. Если говорить про круизы с Волги на Каму, то тут «ВолгаWolga» порой выступает конкурентом сама себе. Круизов в Пермь много на всех наших теплоходах. Эти вопросы мы решаем разнообразием предлагаемых экскурсионных программ в Перми. Это Пермь + Кудымкар, Пермь + Кунгур, Белая Гора, Пермь + Усть-Качка.

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