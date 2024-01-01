Оксана Кайгородова директор филиала МТС в Пермском крае Путешествуй и экономь Лайфхаки для туристов Поделиться Твитнуть

По утверждению представителей кредитных организаций, клиенты всё чаще берут займы для отдыха и туризма

Любопытная статистика: самым популярным российским морем у путешественников в 2023 году, по данным МТС Travel, стало Баренцево море — спрос на поездки к нему вырос в полтора раза. На втором месте по приросту турпотока Каспийское море, на третьем — Охотское. Это лишний раз доказывает, что спрос на внутренний туризм растёт и будет продолжать расти совершенно точно.

Сегодня туристы с большим интересом исследуют свою страну, свои регионы. Я тоже в их числе. С невероятным удовольствием путешествую и по родному Пермскому краю. Здесь есть на что посмотреть. Можно побродить по улицам Соликамска и Кунгура, любуясь старинной архитектурой, где каждый уголок дышит историей. Или подняться на Усьвинские столбы, Крестовую гору или камень Ермак, чтобы увидеть величие нашего края с высоты.

За всё время моей работы мне удалось побывать во многих отдалённых местах Прикамья вроде Чердыни и Ныроба. Во все населённые пункты, где мы проводили связь, я ездила сама, чему очень рада. И каждый раз убеждаюсь в том, что у нас в крае чудесные доброжелательные люди. Однажды в Чайковском районе, когда я находилась там по работе, жители напоили меня берёзовым соком, просто так, по доброте душевной.

Если говорить о Перми, то здесь коллеги из МТС Travel тоже всё посчитали: в 2023 году путешественники стали останавливаться в нашем городе чаще. Общий спрос на туристическое жильё в городе за год вырос на 17%. При этом средний чек за сутки практически не изменился и составил 3800 рублей. Это связано, конечно, с прошедшим 300-летием города, но совершенно точно у нас в Перми всегда есть на что посмотреть.

Собираясь в путешествие, будь то поездка к морю или в соседний регион, используйте лайфхаки, чтобы сэкономить.

— Бронируйте заранее. Во многих отелях и на сайтах агрегаторов действует правило: чем раньше бронь, тем ниже цены. Помимо этого, у вас будет больший выбор, а значит, и возможность найти более выгодный вариант проживания.

— Не переплачивайте в заведениях возле популярных туристических мест. Здесь всегда дороже. Пройдите пару улиц от центра и найдите кафе, где едят местные.

— Вместо экскурсий можно заранее скачать бесплатные аудиогиды по основным достопримечательностям, городу, музеям. Например, с приложением МТС Live уже можно «погулять» по Казани, Дагестану или совершить виртуальный круиз по Волге.

— Пользуйтесь советами местных блогеров — зачастую они знают город лучше, чем экскурсоводы.

— Пользуйтесь общественным транспортом. Если поездок предстоит много, разузнайте о системе проездных билетов.

— Ищите на сайтах отелей и агрегаторов промокоды и акции. Например, в МТС Travel есть отдельная вкладка, где собраны актуальные промокоды. Они действуют вне зависимости от мобильного оператора клиента и позволяют существенно сэкономить на поездке. Кстати, билеты на самолёт или поезд теперь можно купить там же и спланировать таким образом весь отпуск под ключ в одном приложении.

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