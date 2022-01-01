Елена Синица Меры поддержки, ответственность за фейки и «детские» выплаты Какие изменения ждут россиян в апреле Поделиться Твитнуть

В апреле россиян вновь ждёт ряд изменений. В их числе индексация пенсий, новые «детские» выплаты и ответственность за фейки.

Социальные пенсии и детские выплаты





С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 8,6%. К социальным относятся пенсии по потере кормильца, старости и пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Подавать заявление для индексации не нужно, она производится автоматически. Предполагается, что мера коснётся 4 млн человек.





«Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Это не единственные меры поддержки наших граждан, — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. — Президент России подчеркнул, что в ближайшее время будут приняты дополнительные решения по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии».





Также Президент РФ подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми от восьми до 17 лет. Согласно документу, выплата предоставляется в случае, если ребёнок является гражданином РФ и постоянно проживает на территории страны. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте.





Базовая версия пособия составляет 50% от прожиточного минимума ребёнка в регионе. В случае, если этой суммы недостаточно для того чтобы доход семьи дорос до прожиточного минимума, выплату повысят до 75%. Если и в таком случае доход ниже этого показателя, то сумму доведут до 100% регионального.





Перелёты





Вчера, 31 марта, президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений правительству РФ, связанных со сферой авиаперелётов. В частности, поручено запустить программу компенсации части стоимости авиабилетов на внутренние рейсы с апреля по октябрь. Кроме этого, поручено компенсировать расходы россиянам, чьи авиарейсы по России и за рубеж были отменены.





«Если в прошлые периоды мы выдавали определённые сертификаты, то сейчас сложнее реализовать эту программу, потому что многие маршруты просто закрыты, мы ограничим возможности граждан использовать эти сертификаты, поэтому нужно выдать деньги. Я с этим согласен и прошу Правительство в сжатые сроки запустить такой механизм», — сказал президент.





Также в правительстве должны разработать меры для решения проблем лизинговых платежей авиакомпаний. При этом должно учитываться резидентом какой страны является та или иная лизинговая компания.





Ответственность за фейки





За ложную информацию о работе российских госорганов за рубежом будет грозить такая же ответственность, как за фейки о действиях ВС РФ. Речь идет о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и СК.





За публичное распространение заведомо ложной информации об исполнении госорганами РФ своих полномочий за пределами страны будет грозить до трёх лет лишения свободы. Также вводятся штрафы за дискредитацию работы госорганов России за рубежом.





Напомним, ранее депутаты Госдумы поддержали в третьем чтении закон об усилении ответственности за распространение фейков о действиях Вооружённых сил РФ, а также за публичные призывы к введению санкций против России.





Так, за распространение заведомо ложной информации грозит штраф от 700 тыс. до 1,5 млн руб. Также возможно лишение свободы до трёх лет.





Если нарушение совершено с использованием служебного положения, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы, то лишение свободы может составить до 10 лет.





В случае если нарушение повлекло за собой тяжкие последствия, то срок лишения свободы может составить от 10 до 15 лет.





За публичную дискредитацию ВС РФ штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Также это нарушение может повлечь за собой лишение свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.





За призывы к введению санкций против РФ будет грозить штраф до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трёх лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб.





Меры поддержки





В апреле вступает в силу ряд федеральных мер поддержки для бизнеса. Так, отменяется НДФЛ с процентных доходов, полученных по банковским вкладам с 2021-2022 годы. Также фиксируется кадастровая стоимость для исчисления налога на имущество и землю для физлиц и организаций на уровне 1 января 2022 года.





Помимо этого, под «налог на роскошь» будут попадать автомобили, приобретённые с 1 января 2022 года, стоимостью от 10 млн руб. (ранее — от 3 млн руб.). Для IT-компаний вводится нулевая ставка по налогу на прибыль.





Напомним, что депутаты заксобрания также поддержали несколько законопроектов об изменении условий налогообложения для бизнеса. Так, в первом чтении поддержано расширение категорий налогоплательщиков, которым будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет. Второе чтение законопроекта состоится в апреле.





Кроме этого, в двух чтениях депутаты одобрили снижение налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения для пострадавших отраслей и законопроект об установлении льготы по налогу на имущество организаций. Предполагается, что владельцы торгово-офисных помещений смогут получить скидку по этому виду налога в размере 50%.





В то же время последнюю меру поддержки депутат Юрий Борисовец назвал «вредной», высказав мнение, что она «автоматически убьёт предприятия».





Помимо этого, для приоритетных проектов в регионе снижают требование по объёму вложений.





Дополнительно к общероссийским и региональным мерам поддержки бизнеса администрация Перми разработала свой комплекс мер для тех предпринимателей, кто больше других может пострадать в новых экономических условиях.





Расширение бескондукторной системы





С 1 апреля к бескондукторной системе в Перми присоединятся автобусные маршруты №51 и №74. Вся оплата будет вестись через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок автобуса.





Напомним, что в апреле также состоится второе чтение законопроекта о повышении штрафа за безбилетный проезд. Штраф может составить 2,5 тыс. руб. за первое нарушение.

В пояснительной записке к законопроекту сообщалось, что сейчас доля безбилетников в общественном транспорте Перми составляет 20%.





При этом депутаты высказали мнение, что проблема безбилетников имеет место быть, но решать её нужно другими способами. Также депутаты предлагают ещё раз обсудить соразмерность штрафа и правонарушения.

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