Для приоритетных проектов в регионе снижают требование по объёму вложений Данная мера позволит сделать Прикамье более привлекательным для инвесторов Поделиться Твитнуть

Минэкономразвития Прикамья разработало изменения в порядок присвоения статуса приоритетного инвестпроекта для муниципалитетов. Согласно предложенным изменениям, планка объёма инвестиций в проекты для компаний снижена и поставлена в зависимость от численности населения в каждой из территорий, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Губернатор Дмитрий Махонин отметил, что для региона важны все проекты, которые частные инвесторы планируют реализовать, вне зависимости от объёмов предполагаемых вложений.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы готовы поддерживать даже небольшие проекты, потому что они в любом случае предполагают создание новых рабочих мест. Это создает дополнительные возможности для жителей, улучшает социально-экономическую обстановку, что крайне важно для всех муниципалитетов, и особенно — за пределами Перми.

Напомним, что получение статуса «приоритетный» для инвестпроектов позволяет их инициаторам претендовать на получение земельных участков в аренду без проведения торгов. Сейчас претендовать на статус приоритетных могут проекты с объёмом инвестиций от 350 млн руб., или же при наличии поддержки администрации муниципалитета при объёме вложений от 100 млн руб.

Минэкономразвития предложило установить минимальные объемы инвестиций для инвестпроектов, разделив все округа Прикамья на четыре категории в зависимости от численности их населения.

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