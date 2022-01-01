Елена Синица Убойная поддержка Депутаты комитета по промполитике и налогам обсудили меры поддержки бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Эдуард Соснин

Константин Долгановский

В среду, 16 марта, прошло заседание комитета заксобрания по промышленности, экономической политике и налогам. На нём глава краевого минэка Эдуард Соснин представил депутатам ряд законопроектов об изменениях условий налогообложения для бизнеса.

«Упрощёнка» и инвестиционный вычет





В частности, парламентарии поддержали снижение налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения для пострадавших отраслей. К ним относятся санаторно-курортные организации, детские лагеря, гостиничный бизнес, туризм, кинотеатры, непродовольственная торговля, складское хозяйство, производство компьютеров и разработка программного обеспечения, а также организация конференций и выставок.





Согласно законопроекту, для предприятий, платившим налог с доходов, ставка снизится до 1% (сейчас 6%). Для тех, кто использовал систему «доходы минус расходы» ставку уменьшат с 15 до 5%.





Одобрили парламентарии и расширение категорий налогоплательщиков, которым будет предоставляться инвестиционный налоговый вычет. Инвестиционный вычет — механизм, позволяющий уменьшать налог на прибыль на сумму до 50% расходов на новые основные средства.





Теперь предлагается применять инвестиционный вычет к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (50%), на модернизацию и реконструкцию основных средств (30%) и в отношении расходов организаций-застройщиков, осуществляющих комплексное развитие территорий (30%).





Налог на имущество





Кроме этого, депутаты обсудили законопроект об установлении льготы по налогу на имущество организаций. Предполагается, что владельцы торгово-офисных помещений смогут получить скидку по этому виду налога в размере 50%. Важно, что объект должен входить в перечень торгово-офисной недвижимости, облагаемой от кадастровой стоимости. Ещё одно условие — снижение доходов на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При подаче заявления на льготу это снижение необходимо подтвердить.





Поясняется, что льготу налогоплательщик сможет применять поквартально. В случае если условие о снижении доходов не выполнено, то право на льготу утрачивается с того квартала, в котором было нарушено условие.





В отличие от двух предыдущих, эта льгота вызвала споры. В частности, против высказался депутат Юрий Борисовец.





«Этот закон работать не будет, и вообще он вредный. В прошлом году торговые центры теряли прибыль из-за коронавирусных ограничений, он для них по доходам был предельным. Если они снизятся ещё на 25%, то в моём понимании это означает закрытие предприятий», — высказался Борисовец.





В таком случае, пояснил депутат, падение выручки составит 50% и больше, что просто невозможно, так как при таких условиях предприятие однозначно закроется. Он также добавил, что ранее расчётом налога занималась ФНС, в этом же году — это задача владельца помещений. После же ФНС проводит проверку, и в случае нарушений предприятие ждёт штраф, который рассчитывается исходя из ставки рефинансирования.





«В первый месяц это 1/300 от ставки рефинансирования, а в следующем — 1/50. Если учитывать недавнее повышение ставки, то штраф составит до 48,6% годовых, — продолжил Борисовец. — Предприятие рискнёт получить эту льготу, а налоговая потом по тысяче причин опротестует налоговые отчисления. По итогу вместо скидки в 1 млн руб. предприятие получит 50 млн руб. штрафа. Вы убьёте это предприятие автоматически».





По его словам, само направление льготы правильное. Но он считает, что это «неработающий закон, чистая профанация». Поэтому Борисовец предложил отозвать законопроект и разработать новый.





Глава минэка Эдуард Соснин отметил, что сегодня ситуация отличается от той «ковидной»: локдауна нет и предприятия не заставляют закрываться. Именно поэтому льготу предлагается ввести не для всех, а только для тех, чья выручка падает. Он также добавил, что налог на имущество — не основная расходная статья предприятия, и «вряд ли кто-то будет специально занижать показатели выручки, чтобы получить эту льготу».





«Мы должны понимать, что предприниматель должен быть замотивирован, чтобы найти замену съехавшим арендаторам и площадь не простаивала. Безусловные льготы более вредные, чем с точечной помощью тем, у кого оборот снижается. Сейчас, как в прошлом году, ограничений нет. Жизнь не останавливается, для многих предпринимателей санкции — окно возможностей. Если он им воспользуется, падения выручки не будет. А тем, которые не смогли, мы предложим льготу », — сказал Соснин.





«Да, сейчас нет всяких QR-кодов, но есть космический рост цен и доходы населения не увеличились. Посещаемость торговых центров хуже, чем в ковид», — отметил Юрий Борисовец.





В результате Юрий Борисовец воздержался от голосования. Большинство же членов комитета законопроект поддержали.

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