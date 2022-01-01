Мария Сыропятова В Перми разработали свой пакет мер поддержки бизнеса Мэрия вынесет его на обсуждение депутатов гордумы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Сергей Федосеев

Дополнительно к общероссийским и региональным мерам поддержки бизнеса администрация Перми разработала свой комплекс мер для тех предпринимателей, кто больше других может пострадать в новых экономических условиях, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, владельцам нестационарных торговых объектов предоставят право изменить или расширить профиль торговли: продовольственные и непродовольственные товары, смешанная группа, общественное питание и печать. Ранее для продовольственных киосков и павильонов была введена специализация: мясные изделия или молочные продукты, рыба с морепродуктами, а также хлеб и хлебобулочные изделия. Возможность смены специализации планируется предусмотреть путём внесения изменений в схему размещения НТО и в договоры на размещение НТО по заявлению владельцев.

Также планируется ввести отсрочку за пользование муниципальным имуществом и перенести обеспечительные платежи по договорам за 2022 год на 2023-й.

Для тех, кто планирует реализовать проекты через механизм муниципально-частного партнёрства, предлагается установить пониженную ставку аренды земельного участка — 0,3% от кадастровой стоимости.

Ожидается, что в ближайшее время мэрия Перми обсудит предложения с депутатами Пермской городской думы.

Напомним, в России введён мораторий на проверки бизнеса до конца 2022 года, в том числе и на размещение нестационарной торговли. Для IT-индустрии проверки отменены до конца 2024 года.

Среди мер поддержки — кредитные каникулы для предпринимателей в пострадавших отраслях на шесть месяцев, а также льготное кредитование и продление программы «ФОТ 3.0», позволяющей субсидировать процентные ставки для бизнеса в пострадавших отраслях.

Для фарминдустрии разработан порядок госзакупок с единственным поставщиком и особый порядок лицензирования.

Для туриндустрии — освобождение от НДС для инфраструктуры на пять лет, а также упрощение разрешительных процедур при строительстве новых объектов.

Для IT-отрасли предусмотрена нулевая ставка налога на прибыль до конца 2022 года, кредитная программа со ставкой не более 3%, грантовая поддержка и другие налоговые льготы и преференции.

На краевом уровне уже снижена налоговая ставка по УСН: до 5% по системе «доходы», до 1% по системе «доходы минус расходы». Условие — включение основного ОКВЭД предпринимателя в перечень пострадавших отраслей на 1 марта 2022 года. В краевом минэке считают, что до 70% предпринимателей смогут воспользоваться этим видом поддержки, если заявят об этом в налоговой декларации. Для торгово-офисной недвижимости сделана скидка по налогу на имущество в 50%. Последняя мера была раскритикована.

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