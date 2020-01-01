Территория просвещения

Главные тенденции в сфере образования Пермского края

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Стул

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Несмотря на то, что летние месяцы ассоциируются у нас с каникулами, именно сейчас, по сути, идёт подготовка к учебному году. Школьники сдают ЕГЭ и уже в статусе абитуриентов выбирают вузы и техникумы. Родители первоклассников ждут 6 июля, чтобы успеть подать заявление в лучшую, по их мнению, школу. Некоторые взрослые размышляют, где повысить квалификацию.

При этом в обществе не утихают дискуссии о том, каким должно быть образование будущего: универсальным или узкопрофильным, по прописке или в школе — лидере по числу стобалльников, обязательно высшим или достаточно среднего профессионального… В рамках проекта «Образование» «Новый компаньон» ищет ответы на эти вопросы вместе с педагогами и экспертами.

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