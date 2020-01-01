Фрина Пантелеева Школа конструктора Детский технопарк «Кванториум Фотоника» организует выездную образовательную программу на берегу Сылвы Поделиться Поделиться Твитнуть

Место, где из ребят вырастают конструкторы и изобретатели, где научный эксперимент — это способ отлично провести время, а проекты рождаются во время игры. Что же это за место? Школа генерального конструктора, созданная Детским технопарком «Кванториум Фотоника».

Школа генерального конструктора — это уникальная учебная программа для юных изобретателей, которые уже имеют базовые знания в отраслях науки и техники и хотят реализовать себя на более продвинутом уровне в кругу единомышленников. Двухнедельный интенсив для школьников (от 12 до 16 лет) с полным погружением в среду.

Основная цель программы — формирование устойчивого интереса школьников к инженерным специальностям. Создание будущих конструкторов — это последовательная работа, где школа, родители и учреждения дополнительного образования должны работать в связке, поощряя увлечение школьников наукой.

Почему Школа генерального конструктора? Мы хотим дать ученику понять и почувствовать, чем занимается настоящий конструктор, какие перед ним могут стоять задачи и как их реализовывать. Итогом обучения станет создание собственного проекта: в конце смены каждый ученик представит проект и защитит его перед остальными.

Направлять учеников будут опытные преподаватели технопарка. В основу обучения положен метод наставничества, когда ребятам не просто дают знания, а позволяют им самим совершать открытия, выдвигать гипотезы, тестировать их и воплощать свои идеи в жизнь под руководством наставника.

Обучение будет проходить в небольших группах по одному из направлений: «Аэро», «Промдизайн», VR/AR, «Хайтек», «Медиа». Ребята самостоятельно выберут направление, в котором будут работать на протяжении двух недель.

В Медиаквантуме ученики попробуют стать настоящими блогерами, режиссёрами, видеооператорами. Они научатся обращаться с фото- и видеооборудованием, изучат основы драматургии и режиссуры, поработают с кадром, монтажом и обработкой для создания итогового сюжетного видео. Помимо этого, ученики снимут влог о процессе обучения.

Аэроквантум будет учиться управлять профессиональными съёмочными дронами и производить видеосъёмку в полёте, осваивая новое направление — Cinematic FPV. Любимое занятие всех учеников Аэроквантума — дрон-рейсинг, или гонки дронов. Во время выездной школы будут проведены подготовительные полёты и соревнования на трассах разной сложности.

Направление VR/AR позволит юным конструкторам почувствовать себя разработчиками виртуальных миров. Ребята познакомятся с применением технологий AR и VR в обычной жизни и в бизнесе, создадут своё приложение-визитку в дополненной реальности, познакомятся с видами 3D-контента, изучат основы моделирования и анимации и сделают совместный проект в VR.

Выездная школа пройдёт в живописном месте на берегу реки Сылвы c 19 по 30 июля. Для учеников будет организовано пятиразовое питание и проживание в двухместных номерах.

Стоимость программы — 43 200 руб.

Тем ребятам, кто только сейчас загорелся идеей погрузиться в мир конструкторства и изобретательства, мы предлагаем прийти учиться в Детский технопарк «Кванториум Фотоника» в сентябре 2021 года. Там вы сможете познакомиться с современными направлениями науки и техники, развить свои идеи до целых проектов, реализовать себя в научном творчестве.

Наш сайт: kvantorium-perm.ru.

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