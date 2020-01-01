Евгения Пастухова журналист «Образование должно меняться» Директор Экономического колледжа при ПГУ Игорь Филиппов — о престиже среднего профессионального образования Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Филиппов

— Игорь Сергеевич, долгое время в обществе существовал стереотип, что образование может быть только высшим. Однако всё чаще сейчас звучит, что стране не надо столько бакалавров и магистров. Согласны ли вы с тем, что среднее профессиональное образование (СПО) сегодня недооценено?

— Согласен полностью. И точно такое же мнение последние три года всё чаще слышу от руководителей частных и государственных организаций: дефицит кадров на уровне рядовых специалистов в настоящее время налицо, потребность в них растёт, и именно учреждениям среднего профессионального образования необходимо проводить работу по восполнению этого дефицита.

— Как повысить престиж среднего профессионального образования?

— Престиж — оценочное суждение, которое является следствием общественной модели счастья. Вспомните, как в советское время представлялось счастье? Руководящая должность (начальник цеха, директор магазина), машина «Волга», квартира, дача. Как изменилось это представление в 90-е? Свой бизнес, миллионы, мерседесы, Канары и т. д. Всё это неразрывно связано с «нужно получить высшее образование и много работать, чтобы достигнуть счастья».

Сегодня у молодёжи уже формируется новое представление о счастье: это любимое занятие, приносящее прибыль, и комфортный образ жизни. И эта модель уже не так сильно сопряжена с высшим образованием, ведь любимое дело может быть простым ремеслом: любишь готовить — откроешь пекарню, отлично разбираешься в автомобилях — станешь прекрасным автомехаником, мечтаешь создавать красоту — выберешь профессию дизайнера. Ремеслу как раз и научат в учреждениях СПО, и поколение Z приходит к этому самостоятельно. Сопротивление здесь чаще оказывает поколение родителей, продолжая навязывать детям своё представление о счастье и почти силком ведя их в вуз. А чтобы повысить престиж среднего профессионального образования, надо просто не мешать естественному процессу: рост востребованности сам приведёт к росту престижа.

Полезно, считаю, ещё в школе в рамках профориентации чаще знакомить детей (и, возможно, родителей) с успешными примерами малого и микропредпринимательства. Это будет способствовать формированию представления о возможностях самореализации и воспитанию в сознании положительного отношения к МСП. Наши преподаватели активно ведут такую работу с будущими юристами, финансистами, логистами и специалистами судебной системы. Это положительным образом отражается на мировоззрении студентов и понимании окружающего мира. Они становятся лучше мотивированы, более сознательны, концентрируются на конечном результате и склонны к постановке конкретных задач в рамках своих целей.

— Чего сегодня не хватает колледжам и техникумам?

— Акцент СПО должен смещаться на выработку практических навыков работы — это уже запрос бизнеса. Я часто слышу жалобы на «усталость» руководителей от выпускников вузов: на должности исполнителя не нужен чудесно подготовленный теоретик. Нужен человек, который придёт и вольётся во внутренний производственный процесс, имея навык применения знаний на практике. К сожалению, свобода действий СПО в этом направлении жёстко ограничена федеральными стандартами, поэтому такие навыки лично мы даём в форме дополнительного образования (семинары, курсы, форумы и т. д.).

Однако со стороны краевых властей не хватает поддержки и содействия СПО — площадок для встреч в формате «школьники — СПО — потенциальные работодатели». Активность такой работы с вузами значительно выше, чем с нашим сектором. Но активность и интересные проекты сейчас демонстрируют муниципальные школы — в частности, «Мастерград» разработал и реализует отличную программу по профориентированию своих ребят. Коллегам из школ рекомендовал бы ознакомиться с наработками.

— В нашем стремительно меняющемся мире всё чаще звучит, что образование — любое, и высшее, и среднее профессиональное — должно быть универсальным. Не видите ли вы риска, что количество профессионалов в своём деле при таком подходе сократится?

— Образование должно меняться, потому что меняются и время, и технологии, и потребности. Образование будущего, во-первых, будет требовать больших знаний и навыков в области цифровых технологий, причём в любых сферах — от строительства до юриспруденции и госслужбы. Уже сегодня работодатели сетуют, что сотрудникам-юристам не хватает навыков работы с электронными базами данных. Игнорировать эту тенденцию бесполезно и бессмысленно.

Во-вторых, образование будущего само будет уходить в цифровой формат. И это не так плохо, как может показаться сначала. Задача лишь в выработке качественного механизма взаимодействия со студентами, и это лишь вопрос времени и качества взаимодействия представителей образования с авторами программного обеспечения. Ну и финансирования, разумеется.

Мы все постоянно учимся мелочам в интернете, а некоторые платформы, популярные у молодёжи, уже начали позиционировать себя не только как развлекательные, но и как образовательные. Стремление оптимизировать время и возможности техники уже позволяют нам учиться на расстоянии. И это выйдет на качественно новый, пока плохо представляемый нами в текущий момент уровень, просто с развитием техники и технологий. Вспомните, ведь в 2000-м мы даже не представляли телефон без кнопок, а сегодня планшетом дети пользуются почти интуитивно. С образовательным процессом нас ждёт аналогичный рывок.

В-третьих, гуманитарные направления действительно приобретут на уровне СПО некоторую универсальность с привитием профессиональных навыков. Это не значит, что пропадут профессионалы. Они будут формироваться с возрастом, опытом и дополучением последующих ступеней образования по мере необходимости и текущего запроса своей профессиональной деятельности.

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