Елена Синица Евгения Пастухова журналист Изменчивый мир Как пермские вузы подстраиваются под требования времени Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае в ближайшее время стартует приёмная кампания в высшие учебные заведения. Вузы открывают новые направления подготовки. Эксперты говорят, что, с одной стороны, сегодня есть потребность в более узких специалистах. Другое дело, что консервативная система образования не успевает за меняющимся рынком труда, и популярные сегодня направления спустя несколько лет могут оказаться невостребованными. Поэтому образование должно быть ещё и универсальным.

Лучшие профессии

Наибольшим спросом у абитуриентов традиционно пользуются направления в сфере IT и строительства, нефтегазовое дело, химическая технология и биотехнология, а также мехатроника и робототехника, говорит ответственный секретарь приёмной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов.

В педуниверситете самыми востребованными программами 2020 года стали «Прикладная информатика», «Информационные системы», «Английский язык и второй иностранный язык», «Перевод и переводоведение», «История и обществознание», «Право и обществознание», «Русский язык и литература», «Психология образования».

В ПГМУ в специалитете популярны «Лечебное дело» и «Педиатрия», в ординатуре — «Анестезиология-реаниматология», «Терапия», «Педиатрия», «Онкология», «Инфекционные болезни». С учётом эпидемиологической ситуации стали более востребованы пульмонологи и рентгенологи.

В НИУ ВШЭ самый большой конкурс на программы «Управление бизнесом», «Бизнес-информатика», «Программная инженерия». В магистратуре особым спросом пользуются «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», «Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты» и «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации».

В ПГИК абитуриентов привлекают «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений», «Актёрское искусство», «Живопись», «Руководство любительским театром», «Руководство хореографическим любительским коллективом».

В сельхозуниверситете наиболее востребованным направлением является «Ветеринария», говорит и. о. ректора Алексей Андреев: сегодня открывается много частных ветеринарных клиник. Кроме того, популярны направления экологии, информатики, экономики и менеджмента. «В крае есть задачи в сфере экологии, которые нужно решать, поэтому наши специалисты успешно трудоустраиваются, — говорит Алексей Андреев. — Из тенденций можно отметить, что всё-таки мы возвращаемся к конкуренции в ряде специальностей чисто аграрного направления. Почему? Потому что сейчас аграрный сектор развивается достаточно активно и требуются специалисты для крупных агрохолдингов, в том числе для предприятий по переработке сельхозпродукции. Это направление у нас в последнее время тоже популярно, много ребят поступает».

Гуманитарии не нужны

Что касается тенденций на рынке образования, то у доцента НИУ ВШЭ Дмитрия Гергерта складывается впечатление, что время «чистых» гуманитариев уходит. Но при этом есть предпосылки для усиления гуманитарной составляющей в технических специальностях. Например, экологичность, безопасность, влияние на личность и психику пользователя. «Уже давно наблюдается тенденция роста роли IT-компонента и матметодов даже в таких сферах, где это не ожидалось ранее», — говорит эксперт. Сейчас востребованы специальности «на стыке профессии и математики с IT».

Дмитрий Гергерт полагает, что в ближайшее время, скорее всего, не будет потребности в переводчиках: машинописные тексты будут переводиться автоматически. «Google и «Яндекс» уже достаточно качественно переводят тексты. А язык для коммуникации (с большой вероятностью — английский) должен быть у каждого специалиста», — отмечает он.

Профессии будущего находятся на стыке дисциплин, считает начальник управления по работе с абитуриентами и выпускниками ПГНИУ Ольга Максютенко. По её мнению, если смотреть на глобальные тренды, то это экология, IT, диджитал, коммуникативные навыки, здоровье. Она также отмечает, что, по прогнозу специалистов Всемирного экономического форума, через два года около 75 млн человек лишатся работы из-за применения технологий. Все специальности, для которых можно будет прописать алгоритмы, будут автоматизированы. «Выбирая профессию в 2021 году, стоит заглянуть в будущее и посмотреть на тренды 2030 года. Вот, например, некоторые профессии из перечня профессий будущего: биофармаколог, архитектор «зелёных» городов, тайм-менеджер, игромастер, утилизатор цифрового мусора, гид в сфере космического туризма, экоаналитик в добывающих отраслях, инженер-генетик, онлайн-терапевт», — сообщает Ольга Максютенко. По её словам, практически все перечисленные тренды в том или ином виде уже сегодня представлены в ПГНИУ.

Новые специальности

ПГНИУ

• «Экологическая безопасность и экспертиза»

• «Управление земельными ресурсами и биологический контроль окружающей среды»

• «Медико-биологические науки»

• «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых»

• «История и география» (для иностранных граждан)

• «Мировая и российская политика: исследования и технологии»

• «Теория и практика исторических и археологических исследований народов Прикамья и Предуралья»

• «Перевод и переводоведение» (английский язык)

• «Психология образования»

• «Русский язык как иностранный и китайский язык»

• «Русский язык как неродной и начальное образование»

• «Русский язык и литература»

• «Русская филология»

• «Современные филологические исследования»

• «Медиаобразование»

• «Тьюторство в образовании и педагогический фриланс»

• «Дополнительное образование в государственных и негосударственных образовательных организациях»

• «Химия и биология»

• «Экономика предприятий и организаций»

• «Международный бизнес» (на английском языке)

• «Управление человеческими ресурсами»

• «Анализ данных и принятие решений в экономике»

• «Digital-маркетинг»

• «Стратегическое управление проектами и командами»

• «Медиация и примирительные процедуры в социальной сфере»

ПНИПУ

• «Информационные технологии и управление в нефтегазопереработке и химической промышленности»

• «Химия и технологии биологически активных веществ,

фармацевтических препаратов и косметических средств»

• «Электрооборудование автомобилей и электромобилей»

• «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений»

• «Строительство подземных сооружений»

• «Интеллектуальная промышленная робототехника»

ПГИК

• «Религиоведение»

• «Музеология и охрана объектов культурного наследия»

• «Цирковое искусство»

• «Народная художественная культура»

• «Руководство любительским театром»

• «Руководство хореографическим любительским коллективом»

• «Руководство этнокультурным центром»

ПГГПУ

• «Международное образование в начальной школе»

• «Организация работы с молодёжью»

• «Физика и профиль по выбору» (технология, дополнительное образование)

• «Биология и профиль по выбору» (химия, география, безопасность жизнедеятельности)

• «История и профиль по выбору» (обществознание, музейно-экскурсионная деятельность, историческое архивоведение)

НИУ ВШЭ

• «Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе»

• «Дизайн онлайн»

! В ПГМУ и ПГАТУ новые направления не открывают.

Алексей Андреев, и. о. ректора ПГАТУ:

— В этом году мы прошли аккредитацию по всем нашим специальностям. Новые специальности мы не открывали, потому что нам надо было «закрыть» все те направления, которые у нас уже есть.

Наталия Минаева, проректор по образовательной деятельности ПГМУ:

— Практическая медицина довольно консервативна, новые специальности должны иметь точки приложения, должны быть востребованы. У нас так много текущих задач, связанных с обеспечением медицинскими кадрами, что мы в первую очередь нацелены на их решение. Сейчас актуален вопрос об изменении принципов обучения фельдшеров: или раньше начинать (после девятого класса, а не после 11-го), или уменьшить срок обучения. Хоть это не новая специальность, но такое решение могло бы ускорить подготовку кадров.

Перспективы

Вместе с тем популярность тех или иных направлений в вузах не в полной мере соответствует запросам работодателей. На рынке труда запрос есть на специалистов в таких сферах, как «Продажи» (14%), «Транспорт, логистика» (13%), «Производство, сырьё, сельское хозяйство» (11%), «Строительство» (10%), «Автомобильный бизнес» (9%), говорит руководитель по развитию «Авито. Работа» Дмитрий Пучков. Среди «классических» специалистов по-прежнему востребованы инженеры в сфере производства, врачи, средний и младший медицинский персонал, фармацевты для работы в аптеках, продавцы розничной торговли. Пандемия вызвала повышенный спрос на работников в строительстве, сельском хозяйстве, ЖКХ. «Если говорить о нехватке «белых воротничков», то в основном проблема в том, что мир стремительно меняется и многие специалисты не успевают обучиться новым навыкам, которые требует бизнес», — говорит эксперт.

На вопрос, решают ли сегодня вузы проблему кадрового дефицита, Пучков ответил, что изменения в косной и консервативной системе образования «проходят медленно и сложно». Внедрение новшеств в программы обучения занимает много времени, поэтому зачастую «мы получаем дипломированного специалиста, навыки и знания которого уже успели устареть». «С учётом того, как всё вокруг быстро меняется, как ускоряются технологии и трансформируются бизнес-процессы, текущие знания через 5—10 лет уже будут не нужны выпускникам», — за­явил Дмитрий Пучков.

Рынок труда меняется очень быстро, а образование — медленнее, соглашается Дмитрий Гергерт. По его мнению, выбирая сегодня «модную» специальность, через четыре года можно оказаться в ситуации, когда специалист уже не будет востребован.

Для решения этой проблемы программы обучения должны в обязательном порядке включать практические навыки от бизнеса в дополнение к теоретической базе от университета, считает Пучков: «Там, где работодатели наладили тесное сотрудничество с университетами, мы видим, что процесс обновления программ взаимовыгодный. Представители бизнеса целенаправленно работают со студентами-старшекурсниками: ведут курсы, обучают своим программам, берут на стажировку».

За таким подходом будущее, уверен ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников. По его словам, в рамках сегодняшней парадигмы высшего образования вузы всё больше стремятся к индивидуализации образовательной траектории студента. «Да, действительно, всё больше становится профилей у бакалаврских программ, — говорит он. — Всё больше студентов переходит на индивидуальный учебный план, который позволяет им сформировать себя как уникальных специалистов. Грубо говоря, заточить себя под конкретного работодателя. За таким подходом, я думаю, будущее. Ростки этого мы сейчас наблюдаем в том числе и в Пермском госуниверситете. Такие индивидуальные образовательные траектории у нас формируются. В нашей новой стратегии мы ставим задачу более мощного захода в создание индивидуальных образовательных треков».

Запрос на универсальность

Другая тенденция в образовании — готовность к быстрому переобучению. Задача заключается в том, чтобы с самого юного возраста приучать детей к концепции lifelong learning — непрерывному получению новых знаний, мотивированному самообразованию на протяжении всей жизни, считает Дмитрий Пучков.

Сегодня высшее образование не определяет судьбу человека раз и навсегда, уверена представитель программы «Учитель для России» на Урале Арина Плюснина. По её словам, «оно создаёт канву, а вот какой узор вышить на ней, выпускник вуза выбирает сам». «Да, универсальность высшего образования часто равна неготовности выпускника к реальным вызовам времени. В то же время важно понимать: в течение жизни нам открыто несколько карьерных треков, и тогда важнее оказываются амбиции и ценности отдельного человека. Универсальность образования не обесценивает систему высшего образования в целом. Например, очень важен полученный в вузах образ мышления», — говорит Плюснина.

В качестве примера она привела программу «Учитель для России», которая помогает выпускникам непедагогических вузов стать учителями в школах и после развивать свою карьеру в этой сфере. Да, система высшего образования «не всегда поспевает за вызовами времени», заключает Арина Плюснина, «но это и не нужно».

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