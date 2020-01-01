«Будущее наших детей решается сейчас» Директор и основатель лицея им. М. В. Ломоносова Надежда Денисова — о запросах современного общества в сфере образования детей Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено лицеем им. М. В. Ломоносова

Что лежит в основе будущего наших детей? Конечно же, это семья, образование и среда, в которой дети формируются как личности. Выбор среды и качественного образования является главной задачей осознанного родителя. У нас есть решение этой задачи.

из личного архива

Кто мы? На данный момент лицей им. М. В. Ломоносова является учебным заведением, имеющим лицензию и аккредитацию. Детский сад, начальная школа, среднее звено, отделение семейного и дистанционного образования. Мы соблюдаем преемственность образовательной системы и идём путём естественного прироста.

Что даёт нам лицензия? Она даёт нам возможность обучать детей без прикрепления к муниципальным школам, а также самим реализовывать индивидуальные образовательные маршруты на семейном обучении. Также лицензия помогает нам привлекать сильный высококвалифицированный преподавательский состав, которым мы гордимся. Наши учителя работают только в нашей школе, и мы делаем всё, чтобы они могли реализовываться и совершенствоваться в своей педагогической деятельности. Для меня как для руководителя это одна из основных задач работы лицея.

По запросу сегодняшнего дня в лицее представлено несколько образовательных продуктов, закрывающих разнообразные потребности родителей и наших лицеистов.

Инстаграм детского сада «Ломоносики»

Детский сад полного дня пребывания. Для детей создана прекрасная развивающая среда, атмосфера уважения и дружбы. Обучение проходит по образовательной программе для одарённых детей УМК «Ломоносовская школа» с изучением английского языка. В нашем саду организовано прекрасное сбалансированное питание, предполагающее приготовление блюд из высококачественных продуктов, возможны индивидуальные планы питания по рекомендациям врачей. Также проводятся ежедневные осмотры штатным врачом-педиатром.

Сайт лицея

Начальная школа полного дня. Концепция полного дня пребывания позволяет сохранить целостность образовательного процесса, нашим родителям не приходится подстраивать свой ритм жизни под потребности школы и становиться «домашним» учителем для своего ребёнка.

Образовательная программа начальной школы представлена УМК «Перспектива», математикой по программе Л. Г. Петерсон, английским языком по системе Academy Stars. Дети учатся в классах до 12 человек. Вторая половина дня выстроена и отлажена. Лицеисты в это время заняты дополнительным образованием по интересам, волонтёрской и научно-исследовательской деятельностью. Предусмотрено время для прогулки и выполнения домашнего задания. На данный момент лицей работает с 8:00 до 19:00. В своей работе мы столкнулись с тем, что нам не хватает времени с детьми для реализации всех наших проектов, но нам есть чем гордиться, об этом говорят наши отчётные мероприятия, итоги научно-практических конференций, результаты учебной деятельности.

Инстаграм лицея

Старшая школа. В старшей школе подход к образованию иной. Модульная система преподавания, два иностранных языка (французский и английский), проектная деятельность как часть урочной деятельности. У нас организовано углублённое изучение информатики и английского языка. Эти дисциплины необходимы для выбора любой специализации в будущем.

Зная проблемы родителей сегодняшнего дня, мы предлагаем три альтернативные формы получения образования в соответствии с ФГОС РФ. Для кого эта альтернатива? Для детей, проживающих с родителями за рубежом; для детей, профессионально занимающихся спортом или иными требующими постоянной занятости дисциплинами; для детей, проживающих в силу ряда причин за городом и не имеющих возможности ездить в школу и получать качественное образование; для детей, перешедших на семейное обучение, имеющих собственных преподавателей или самостоятельно осваивающих образовательную программу; для наших лицеистов очной формы обучения, уезжающих в командировки с родителями, на сборы или в отпуск в неканикулярное время. А теперь подробнее о формах.

Семейное обучение. Это стандартная форма, известная многим родителям. Личное дело ученика хранится в лицее в период действия договора о семейном обучении. Мне хочется заострить внимание родителей на том, что в учёте детей и ведении официальной документации мы ничем не отличаемся от государственных школ. Наше отличие заключается в подходе к детям, родителям и педагогам. После заключения договора разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, и дважды в год проходит промежуточная аттестация. Да, ответственность в освоении программы лежит на родителях, но мы настроены на комфортную сдачу аттестации и помощь родителям в получении хорошего результата. Также для родителей, нанимающих частных педагогов, мы можем быть помощником в оценке качества преподавания.

Дистанционное обучение. Проведение индивидуальных онлайн-уроков по индивидуальному образовательному маршруту, проведение онлайн-уроков в мини-группах в соответствии с расписанием в рамках нашей образовательной программы.

Очно-заочное обучение. Школа выходного дня — это выстроенная программа поддержки детей на семейном и дистанционном обучении.

Летний городской лагерь. Ежегодно в дни летних каникул мы организуем развивающие (научные, туристические, спортивные, театральные) смены. Показателем качества проводимых программ является тот факт, что 70% детей, побывавших в нашем летнем лагере, возвращаются к нам в следующем году. Кроме того, мы получаем ежегодные разрешения от Роспотребнадзора Пермского края на открытие лагеря, соблюдая все аспекты в области сохранения здоровья.

Что дала нам аккредитация? Министерство образования Пермского края, привлекая к проверке экспертов, проводило анализ всей деятельности учебного заведения. Проверялись условия работы, качество образовательных программ, качество преподавания, квалификация преподавательского состава, наличие оснащения для ведения образовательной деятельности. По итогам аккредитации мы получили высокую оценку качества ведения образовательной деятельности. Для меня как для создателя и директора лицея это очень важно. Это оценка качества предоставления услуги. Но главная цель в другом. Цель — гармоничное развитие личности, сильное образование и раскрытие потенциала и таланта ребёнка. Я горжусь учебными успехами наших лицеистов и нашим педагогическим коллективом, помогающим ребятам на этом пути.

Если вы ищете школу для своего ребёнка, если вы думаете о будущем своих детей, познакомьтесь с нами. Приходите к нам в гости, я буду рада ответить на все ваши вопросы.

Я желаю всем успехов в прохождении этого прекрасного периода в жизни наших детей! Время и наши дети — самое важное, что у нас есть.

Телефон 247-22-20.

Сайт: www.ломоносов.com.

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